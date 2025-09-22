Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală și anunță susținerea PAS / VIDEO

Blocul Unirea Națiunii (BUN) a anunțat retragerea din competiția electorală, declarându-și sprijinul pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Decizia a fost făcută publică în cadrul unui briefing de presă, cu doar câteva zile înainte de alegeri.

Reprezentanții Blocului Unirea Națiunii au confirmat că formațiunea nu va mai continua cursa electorală și că își îndeamnă susținătorii să voteze pentru PAS. Potrivit acestora, hotărârea a fost luată „pentru a consolida forțele proeuropene și pentru a evita risipirea voturilor”.

Anunțul vine într-un moment decisiv al campaniei pentru Alegerile Parlamentare, când partidele își mobilizează resursele pentru scrutinul de la sfârșitul lunii septembrie. Prin această mișcare, BUN încearcă să transmită un semnal de unitate în fața electoratului unionist și proeuropean, subliniind importanța unei reprezentări puternice în viitorul Parlament.

Retragerea din cursă și susținerea explicită pentru PAS ar putea influența redistribuirea voturilor pe segmentul unionist, fapt care, spun analiștii, ar putea consolida șansele PAS în competiția directă cu forțele de stânga și cu partidele pro-ruse. Decizia Blocului Unirea Națiunii marchează o schimbare importantă pe scena electorală și poate avea un impact semnificativ asupra rezultatelor scrutinului.


