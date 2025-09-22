Maia Sandu, discurs către națiune în ajunul alegerilor parlamentare / LIVE VIDEO

De către
OdN
-
0
31

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se adresează în aceste momente cetățenilor cu un mesaj către întreaga societate, în contextul alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025.

Discursul are loc cu doar câteva zile înaintea scrutinului considerat decisiv pentru viitorul politic al statului. Șefa statului transmite mesajul în direct, subliniind importanța participării cetățenilor la vot și responsabilitatea fiecărui alegător în procesul democratic.

Deocamdată, nu au fost oferite detalii suplimentare despre principalele teme abordate sau despre eventuale apeluri făcute de către președintă. Totuși, adresarea vine într-un moment de maxim interes public, când partidele politice își intensifică mesajele și mobilizarea electorală. Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt văzute ca un test major pentru stabilitatea politică a Republicii Moldova și pentru direcția sa de dezvoltare în următorii ani.

Mesajul Maiei Sandu către națiune este urmărit cu atenție de opinia publică și de mediul politic, fiind așteptat să ofere claritate asupra poziției președinției în fața provocărilor și a mizei scrutinului.


Articolul precedentBlocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală și anunță susținerea PAS / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.