Maia Sandu, discurs către națiune în ajunul alegerilor parlamentare / LIVE VIDEO

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se adresează în aceste momente cetățenilor cu un mesaj către întreaga societate, în contextul alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025.

Discursul are loc cu doar câteva zile înaintea scrutinului considerat decisiv pentru viitorul politic al statului. Șefa statului transmite mesajul în direct, subliniind importanța participării cetățenilor la vot și responsabilitatea fiecărui alegător în procesul democratic.

Deocamdată, nu au fost oferite detalii suplimentare despre principalele teme abordate sau despre eventuale apeluri făcute de către președintă. Totuși, adresarea vine într-un moment de maxim interes public, când partidele politice își intensifică mesajele și mobilizarea electorală. Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt văzute ca un test major pentru stabilitatea politică a Republicii Moldova și pentru direcția sa de dezvoltare în următorii ani.

Mesajul Maiei Sandu către națiune este urmărit cu atenție de opinia publică și de mediul politic, fiind așteptat să ofere claritate asupra poziției președinției în fața provocărilor și a mizei scrutinului.