Fostul complex turistic „Victoria” din Soroca este iarăși scos la vânzare, prețul se ridică la 750 mii euro

Un teren de aproape două hectare și cu 14 clădiri situate pe malul Nistrului, în imediata vecinătate a Cetății Soroca, sunt puse în vânzare. Complexul turistic „Victoria”, cunoscut în perioada sovietică drept una dintre cele mai mari baze de odihnă din nordul republicii, se vinde cu o 750 mii euro.

Potrivit unui raport de evaluare realizat acum un deceniu complexul turistic „Victoria”, situat pe strada Traian nr. 1 din Soroca, avea o valoare de piață de 12.597.531 MDL (echivalentul a aproximativ 569.262 euro la cursul BNM din acea perioadă).

Ansamblul se întinde pe un teren de 1,8592 hectare, având numărul cadastral și include următoarele imobile:

  • Hotel cu suprafața de 2.821,3 m², construit în 1974, cu regim de înălțime S+5+M și capacitate de 270 locuri;

  • Clădire administrativă (bucătărie, două săli de banchete, sală de cinema, oficii), cu o suprafață de 1.652,8 m²;

  • Clădiri auxiliare: stație de transformare, garaj, spălătorie, cazangerie;

  • Opt case de odihnă, însumând aproape 800 m², propuse spre demolare.

În total, raportul cadastral enumeră 14 construcții, cu o suprafață desfășurată de peste 7.200 m².

Complexul a aparținut inițial sindicatelor și era o destinație populară de vacanță pentru oamenii din regiune. Ulterior a fost privatizată de o companie privată.


