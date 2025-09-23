Vremea la Soroca, marți, 23 septembrie: o zi senină și plăcută

Locuitorii Sorocii vor avea parte astăzi de o zi senină și plăcută, fără precipitații. Temperaturile se mențin într-un registru moderat, iar vântul va sufla slab până la moderat. Potrivit prognozei meteo noaptea cerul va fi senin, cu o temperatură de +14°C și vânt de 4 m/s.

Dimineața, termometrele vor indica +15°C, iar vremea se va menține frumoasă. La orele amiezii se așteaptă maxima zilei, de +24°C, cu cer senin și vânt moderat de 4 m/s. Spre seară temperatura va scădea la +17°C, cu cer senin și vânt slab de 1 m/s.


