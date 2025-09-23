Șofer cu 26 de încălcări la activ, prins beat la volan în Drochia

Aseară, în jurul orei 22:40, pe un drum din localitatea Chetrosu, raionul Drochia, inspectorii de patrulare au oprit un automobil de marca Volkswagen care se deplasa neuniform. La volan se afla un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, aflat vizibil în stare de ebrietate avansată. Conducătorul auto a refuzat testarea alcoolscopică, motiv pentru care a fost reținut pentru 72 de ore.

În urma verificărilor efectuate în sistemul informațional, polițiștii au stabilit că acesta nu este la prima abatere: bărbatul are deja la activ 26 de procese-verbale contravenționale pentru diverse încălcări ale Regulamentului circulației rutiere.

Pe caz a fost inițiat un proces penal. Șoferul riscă:

o amendă de până la 150 000 lei ;

sau închisoare de la 1 la 4 ani ;

în ambele cazuri, cu privarea dreptului de a conduce mijloace de transport.

Poliția reamintește că refuzul testării alcoolscopice este echivalent cu recunoașterea stării de ebrietate și atrage răspundere penală.