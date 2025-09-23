Antreprenorii moldoveni au discutat cu Siegfried Mureșan despre calea europeană a Republicii Moldova / VIDEO

Peste 40 de antreprenori din diferite regiuni ale Republicii Moldova au participat în această lună la o vizită de lucru în Bruxelles. Aceștia au vizitat inclusiv clădirea Parlamentului European și au purtat discuții cu europarlamentarul român Siegfried Mureșan, președintele Delegației pentru relațiile cu Republica Moldova.

S-a vorbit și despre calea europeană a Republicii Moldova, lupta cu dezinformarea, dar și dacă ne putem integra având la conducere partide pro-ruse sau pseudo-europene. Un accent aparte s-a pus pe economie și importanța oamenilor de afaceri în procesul de integrare europeană. Totodată antreprenorii au aflat răspunsurile la mai multe întrebări ce-i vizează.

Cu toate că Uniunea Europeană este deschisă pentru integrarea Republicii Moldova, totuși acum depinde de concetățenii noștri și de conducerea statului, dacă vom continua să mergem spre Bruxelles, sau ne întoarcem iarăși spre Moscova.

În contextul dezinformării care devine tot mai pronunțată, este important ca cetățenii să cunoască beneficiile reale ale integrării europene. Vizita s-a desfășurat în contextul în care Comisia Europeană a alocat, la începutul lunii septembrie, un sprijin suplimentar de 18,9 milioane de euro pentru Republica Moldova, sumă ce se adaugă celor 270 de milioane de euro deja acordate anul acesta.