Riscă amendă de până la 150.000 de lei sau închisoare de la 1 la 4 ani pentru că a refuzat testarea alcoolscopică

Aseară, în jurul orei 22:40, pe un drum din localitatea Chetrosu, raionul Drochia, inspectorii de patrulare au stopat un Volkswagen care se deplasa neuniform. La volan se afla un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, vizibil în stare de ebrietate avansatǎ.

 Acesta, însǎ, a refuzat testarea alcoolscopicǎ, fiind reținut pentru 72 de ore.
În urma verificărilor prin sistemul informațional, polițiștii au constatat că acesta are la activ 26 de procese-verbale contravenționale pentru diferite încălcări ale Regulamentului circulației rutiere.
 Pe caz a fost inițiat un proces penal. Conducătorul auto riscă amendă de până la 150 000 lei sau închisoare de la 1 la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea dreptului de a conduce mijloace de transport.
  Poliția reamintește: refuzul testării alcoolscopice este echivalent cu recunoașterea stării de ebrietate și atrage răspundere penală.

