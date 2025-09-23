Sperietoare electorală sau informare obișnuită: „După alegeri la Soroca se va mări tariful la apă”

La redacția Observatorului de Nord am fost contactați de mai mulți soroceni care ne-au spus că în ultima săptămână sunt sunați de controlorii de la S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”, fiind informați că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va majora tarifele la apă după alegeri cu 10 lei. Desigur că se omite informația că aprobarea tarifelor se fac inclusiv în baza cheltuielilor pe care le face întreprinderea din Soroca și a datelor economice. Deși la prima vedere consumatorilor li se spune o informație utilitară, totuși perioada aleasă și cum anume se face, pare să transforme totul într-o sperietoare electorală. Mai ales că la această întreprindere activează mai mulți consilieri socialiști.

Într-adevăr ANRE urmează în timpul apropiat să aprobe noile tarife pentru S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” (întreprindere fondată și condusă ani la rândul de Consiliul Municipal Soroca prin consilierii delegați acolo), care cel mai degrabă vor fi majorate. Cu cât, încă nu se știe sigur. Cert este că majorarea tarifului se face la solicitarea întreprinderii sorocene, în baza unor calcule și formule speciale. Apropo, dacă întreprinderea nu este gestionată eficient, are pierderi mari de apă sau costuri administrative exagerate, există riscul ca acestea să fie incluse parțial în solicitările de aprobare a tarifelor. Doar că ANRE are obligația să găsească și excludă cheltuielile nejustificate.

La Serviciul comunicare al ANRE ne-a fost confirmată existența unei astfel de cereri din partea S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”, ce urmează să fie analizată la una din ședințele următoare ale agenției. Și într-adevăr, solicitarea este postată pe site-ul ANRE, care include cererea de „a aproba tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare”. Totodată este anexată și o fișă de fundamentare.

Am contactat S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” pentru a afla de ce consumatorii sunt contactați de controlori cu o săptămână până la alegerile parlamentare, spunându-li-se că „de la Chișinău” vor majora tariful la apă.

Directorul administrativ al S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”, Mihail Ojog (Președintele Fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Soroca), a infirmat că situația ar fi legată de scrutinul electoral. „Tariful se aprobă de către ANRE. Dar el încă nu a fost aprobat, lucrăm acum cu ei referitor la tarif. Noi nu cunoaștem cu cât va fi majorat, ei au o formulă și calculează. Schimbări la tarif vor fi, posibil să fie mărit, la același nivel sau micșorat, noi nu cunoaștem. Ei decid. Noi nu am solicitat mărirea sau micșorarea tarifului, este imposibil. Ei le ajustează conform datelor contabile și cheltuielilor, investițiilor și cifrelor pe care le dăm noi. Posibil să fie majorate, deoarece IS „Acva-Nord” a majorat tariful la apă cu 50%. Nu este nici o claritate că se va mări cu 10% tariful la apă pentru soroceni, nu cred că informația a fost transmisă de controlorii noștri, dar voi vorbi cu ei. La noi sorocenii plătesc lumina și gazul la timp, dar ce e legat de apă, nu prea. Poate a fost o modalitate a controlorilor de convingere ca cetățenii să plătească datoriile. Nu este legat de alegeri. Noi suntem obligați de lege să cerem ajustarea tarifelor, ca totul să fie procedural corect” ne-a declarat acesta.

Ca să înțelegem cu cât s-ar putea majora tarifele, am discutat cu economista instituției, Inga Orbu (consilieră PSRM la Consiliul Municipal și Raional), care a executat fișa de fundamentare.

„Eu am prezentat calculele de cheltuieli pentru ANRE, nu mai știu cifra precisă pe care o cerem, căci sunt în concediu acum, dar oricum decizia o vor lua ei. Noi în fiecare an facem acest lucru, de obicei era mai devreme, la început de august, dar anul acesta s-a reținut pe motiv că a fost mai mult de lucru la aprobarea cheltuielilor de bază, care se face o dată la cinci ani. Cât privește informarea consumatorilor, nu are nici o atribuție cu alegerile parlamentare. Faptul că cetățenii sunt contactați de controlori este pe motiv că cetățenii sunt informați să achite datoriile, altfel, după majorarea tarifelor, le vor achita cu tariful nou, chiar dacă au cheltuit apa pe când era alt tarif. Dar aceasta este problema consumatorilor care trebuie să achite la timp facturile”.

Cu toate că de la conducerea S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” ni s-a spus că angajaților nu li s-a spus să informeze oamenii despre acest lucru, și că probabil ar fi inițiativa controlorilor, modul cum o fac și insistența pare că ascunde altceva.