Scandal în plină stradă, într-o localitate din raionul Soroca. Doi soți, amendați pentru huliganism

* imagine simbol

Doi soți, Zinaida și Viorel Z., din satul Dărcăuți, au fost găsiți vinovați de huliganism într-un conflict izbucnit în plină zi, pe o stradă localitate. Pe fondul unor neînțelegeri legate de deplasarea animalelor pe un drum public, între părți a izbucnit un conflict care a degenerat în violență.

Instanța a stabilit că cei doi inculpați au acționat intenționat, aplicând victimei multiple lovituri. În urma agresiunii, aceasta a suferit un traumatism cranio-cerebral, manifestat prin comoție, precum și alte leziuni, încadrate de specialiști drept vătămări ușoare ale sănătății.

În cadrul procesului, inculpații și-au recunoscut vina și au acceptat examinarea cauzei în procedură simplificată, fără administrarea de probe noi. Aceștia au declarat că regretă cele întâmplate.

În aceste condiții, instanța a decis aplicarea unei pedepse sub formă de amendă minimă – câte 570 de unități convenționale pentru fiecare inculpat, echivalentul a 28 500 de lei. De asemenea, aceștia vor achita în mod solidar cheltuieli judiciare în sumă de 640 de lei.


Articolul precedentPași spre viitor: sprijin pentru tinerii NEET din raionul Soroca
Articolul următorNoi detalii în cazul Ludmilei Vartic. Primarul de Hâncești: Ea se temea să spună ceva
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

