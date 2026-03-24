Noi detalii în cazul Ludmilei Vartic. Primarul de Hâncești: Ea se temea să spună ceva

Primarul orașului Hâncești, Alexandru Botnari, a vorbit despre cazul Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești, care a decedat pe 3 martie după ce a căzut de la înălțime. Edilul a menționat că nimeni nu știa ce simte femeia. Mai mult, la locul de muncă era tăcută și nu nu vorbea despre viața personală.

„Noi am aflat acest lucru în ziua când dumneaei a decedat. Dimineața s-a întâmplat și, pe la ora 10:00, doamna viceprimar m-a informat că s-a întâmplat o tragedie. Apoi s-a început tot procesul. Într-o oră a venit atâta informație… despre tragedie, unde s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat…”, a povestit Alexandru Botnari, transmite stiri.md

Primarul de Hâncești a spus că a discutat cu directoarea grădiniței unde Ludmila Vartic a activat o perioadă îndelungată: „Ea nu știa despre problemele pe care le are (n.r. – Ludmila Vartic), dar le avea. Vorbind cu doamna directoare, ea a spus că Ludmila era tăcută, avea frică să vorbească, avea frică să spună ceva… Nimeni din colectiv nu a știut despre problemele pe care le avea. Totul a fost ascuns”, a mărturisit Alexandru Botnari.

Amintim că Ludmila Vartic, fostă educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hâncești și mamă a două fetițe, a murit pe 3 martie 2026 după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău, unde locuia împreună cu mama sa.

Potrivit informațiilor oferite de Poliție, femeia ar fi căzut de la înălțime, fiind luată în calcul ipoteza sinuciderii.