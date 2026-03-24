Un tânăr de 21 de ani a fost găsit fără suflare într-un apartament din Florești

Potrivit informațiilor preliminare, tânărul ar fi fost găsit strangulat în locuință. La fața locului au intervenit oamenii legii și medicul legist. În urma examinării, medicult nu a depistat semne de moarte violentă pe corpul victimei. În aceste condiții, oamenii legii presupun că ar putea fi vorba despre un caz de suicid.

Informația a fost confirmată de ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Florești, Lilia Harea.

Pe acest caz a fost inițiat un proces penal. Ancheta urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia, dar și motivele care au dus la acest gest.