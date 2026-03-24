De pe teren, la ecran: trei zile care au transformat idei în povești

În perioada 20–22 martie curent, Complexul Turistic Costești a găzduit un curs de instruire memorabil pentru tinerii jurnaliști. Programul „De pe teren, la ecran. Transformăm educația media în istorii care contează”, organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent din Moldova, cu sprijinul UNESCO. a fost o experiență intensă și inspirațională pentru tinerii pasionați de jurnalism și storytelling.

Prev 1 of 14 Next

Din prima zi, participanții au fost întâmpinați într-un cadru pitoresc unde natura și liniștea locului au creat atmosfera perfectă pentru învățare și conexiune. Programul a debutat cu sesiuni introductive despre educația media și importanța construirii unor povești autentice, centrate pe oameni și comunitate. Trainerii au pus accent pe modul în care informația poate fi transformată într-un mesaj accesibil și relevant pentru public.

Un moment special a fost evenimentul de networking comunitar, cu influencerii de la „Zerodoi” – Cătălin Lungu și Radu Sarbei. Aceștia au împărtășit din experiența lor, oferind participanților o perspectivă reală asupra impactului conținutului digital și a responsabilității pe care o implică.

Discuțiile au fost autentice, pline de energie și au inspirat tinerii să-și găsească propria voce.

A doua zi a fost dedicată muncii pe teren – una dintre cele mai captivante etape ale seminarului. Participanții au ieșit în comunitatea din Costești, pentru a realiza interviuri și filmări, punând în practică tot ce au învățat. A fost o zi a provocărilor dar și a descoperirilor, în care fiecare echipă a încercat să surprindă povești reale cu sens.

Ulterior sesiunile practice de editare video și structurare a materialelor au ajutat la conturarea produselor finale. Sub îndrumarea mentorilor participanții au învățat cum să selecteze cadrele potrivite și cum să creeze un fir narativ coerent.

Printre mentori s-a remarcat Enrique Anarte, venit din Spania prin intermediul UNESCO. Experiența sa internațională a adus o perspectivă diferită asupra jurnalismului și storytelling-ului, iar modul său de a explica a fost clar, practic și inspirator.

Alături de el, jurnalista Ana Sîrbu a fost o prezență caldă și implicată ghidând participanții cu multă răbdare și atenție la detalii. Prin modul său de a comunica, a reușit să creeze o conexiune autentică cu fiecare, încurajând exprimarea liberă și creativitatea.

De asemenea, Valeria Batereanu a contribuit semnificativ la procesul de lucru, oferind suport în structurarea materialelor și în înțelegerea pașilor necesari pentru realizarea unui produs media coerent și bine construit.

În ultima zi, emoțiile au atins apogeul odată cu prezentarea materialelor video. Fiecare proiect a reflectat nu doar cunoștințele dobândite, ci și implicarea și creativitatea participanților.

Acest seminar nu a fost doar un curs – a fost o experiență care a demonstrat că educația media poate deveni o punte între oameni, idei și realitate.

Timp de trei zile, participanții au trăit jurnalismul – de pe teren, pe ecran, aplicând cunoștințele acumulate în practică. Ghidați de jurnalistele Ana Sârbu, Valeria Batereanu și jurnalistul Enrique Anarte din Spania, au exersat tehnici de povestire/promovare a educației media, au muncit în teren, identificând istorii locale relevante, creând conținut video cu ajutorul telefonului mobil.

Au plecat nu doar cu informații noi, ci cu mai multă încredere în propriile abilități, cu dorința de a spune povești reale și cu responsabilitatea de a aduce adevărul mai aproape de oameni.

Pentru că jurnalismul nu înseamnă doar a relata fapte, ci a înțelege lumea și a o transmite mai departe cu onestitate.

Iar aceste istorii abia încep…

Programul de instruire a fost organizat de CJI în cadrul proiectului „Istorii axate pe comunitate și educație media: noi voci care cultivă gândirea critică”, susținut de Programul multi-donator al UNESCO privind libertatea de exprimare și siguranța jurnaliștilor.

Elena-Gabriela ȘTIRBU, participantă la programul „De pe teren, la ecran”, corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor, Drochia