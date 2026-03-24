Pași spre viitor: sprijin pentru tinerii NEET din raionul Soroca

De către
OdN
-
0
7
   Asociația Obștească „Casa Speranțelor” a organizat al patrulea atelier din cadrul proiectului „Pași spre viitor: sprijin pentru tinerii NEET din raionul Soroca”, care  a adus noi oportunități și cunoștințe pentru tinerii participanți.
  În această sesiune, 20 de tineri s-au implicat activ în exerciții practice pentru identificarea propriilor abilități, dezvoltarea competențelor de autoevaluare și conturarea planului personal de angajare. nParticipanții au explorat diverse oportunități de pe piața muncii și au discutat despre pașii concreți necesari pentru integrarea profesională. Accentul a fost pus pe asumare, claritate și încredere în propriul potențial.
Reprezentanții Direcției Ocuparea Forței de Muncă Soroca au oferit informații detaliate despre serviciile și măsurile de sprijin disponibile prin ANOFM, contribuind astfel la conturarea unui traseu profesional realist și accesibil pentru tineri.
Atelierul a fost caracterizat de dialog deschis, schimb de experiențe și implicare activă, consolidând motivația tinerilor pentru pașii următori în cariera lor.
  Proiectul „Pași spre viitor: sprijin pentru tinerii NEET din raionul Soroca”, implementat de AO „Casa Speranțelor”, se desfășoară în perioada octombrie 2025 – noiembrie 2026, cu suportul proiectului „Promovarea angajării tineretului în Moldova”, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova.
SURSA: Asociația Obștească „Casa Speranțelor”

  • ETICHETE
  • VC
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.