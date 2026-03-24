Un bărbat de 46 de ani a violat o minoră și a fost condamnat la 15 ani de închisoare

Procuratura informează despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 46 de ani pentru violul unei minore. Instanța de judecată i-a aplicat pedeapsa de 15 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis.

Potrivit materialelor cauzei penale, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 28 decembrie 2023, într-o locuință închiriată de inculpat.

Cu o seară înainte, minora, în vârstă de 13 ani, venise în vizită la inculpat împreună cu tatăl său vitreg, cei doi fiind colegi de serviciu. În timpul vizitei, tatăl vitreg și inculpatul au consumat băuturi alcoolice, motiv pentru care cei doi oaspeți au rămas peste noapte în locuința acestuia.

A doua zi dimineața, după plecarea tatălui vitreg la serviciu, minora a rămas singură în apartament cu inculpatul, care urma și el să iasă la muncă în scurt timp.

Acesta, însă, urmărind satisfacerea poftei sexuale, a recurs la constrângere psihică și violență fizică în privința copilei, după care a întreținut cu ea un raport sexual forțat.

Minora și-a informat tatăl vitreg despre cele întâmplate, iar ulterior a fost sesizată poliția.

Inculpatul nu și-a recunoscut vina.

Instanța a dispus încasarea din contul inculpatului, în beneficiul părții vătămate, a unui prejudiciu moral în valoare de 250 000 lei, informează procuratura.md