Marea salubrizare din Hristici: comunitatea și autoritățile acționează pentru un mediu mai curat / GALERIE FOTO

În satul Hristici a avut loc o amplă acțiune de salubrizare, organizată de primărie în colaborare cu AO „Eco-Sor”. Instrumentele necesare pentru desfășurarea lucrărilor au fost procurate în cadrul unui proiect dedicat protecției mediului.

Evenimentul face parte dintr-un efort mai larg de implicare a comunității în acțiuni concrete pentru un mediu mai curat și mai sănătos.

1 de 15

În cadrul acestui proiect, fiecare gospodărie va primi un tomberon pentru deșeuri umede, iar punctele de colectare a plasticului vor fi amplasate în zone accesibile pentru a facilita sortarea. Participanții au fost încurajați să adopte obiceiuri responsabile și să contribuie activ la menținerea curățeniei în comunitate, înțelegând că un mediu sănătos depinde de implicarea fiecăruia.

Activitatea implementată de AO „Eco-Sor” are loc în cadrul programului de granturi mici „Acces egal la justiție de mediu”, parte a proiectului „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova”, implementat de A.O. „EcoContact”, cu suportul financiar al Suediei.

VEZI ȘI: