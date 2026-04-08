Evaluare mai corectă în Școlile de Arte: examenele de absolvire trec la un sistem standardizat

Elevii din Școlile de Arte vor susține examenele de absolvire după reguli noi, începând cu anul curent de studii. Ministerul Educației și Cercetării a introdus un sistem standardizat de evaluare, care urmărește să reducă subiectivitatea și să reflecte competențele artistice reale ale elevilor.

Noul model a fost prezentat în cadrul unei sesiuni live de către Marcelina Baleca, șefa Direcției generale politici în învățământul general a Ministerului Educației și Cercetării, care susține că schimbările sunt centrate pe elev și vin în suportul cadrelor didactice: „Ne dorim ca fiecare elev să fie evaluat în funcție de ceea ce știe și poate să facă în mod real, iar rezultatele să reflecte corect nivelul competențelor sale artistice. În același timp, sprijinim cadrele didactice prin asigurarea unui suport metodologic unitar, inclusiv prin elaborarea testelor standardizate de către Comisia Națională instituită de Ministerul Educației și Cercetării, contribuind astfel la reducerea poverii birocratice”.

Potrivit noilor reglementări, examenul de absolvire va avea două componente: o probă scrisă, bazată pe teste standardizate la nivel național, și o probă practică, în care elevii își vor demonstra abilitățile, în funcție de profil – muzical, arte plastice, artă teatrală sau coregrafică. Sistemul combină astfel evaluarea teoretică cu performanța artistică.

Subiectele pentru proba scrisă vor fi elaborate de o Comisie Națională instituită anual de minister, până la 20 februarie, și formată din cadre universitare și profesori de specialitate. Aceasta va elabora testele, baremele de evaluare și criteriile de notare, care vor fi transmise Ministerului Educației și Cercetării până la 1 aprilie.

La nivelul fiecărei instituții, examenele vor fi organizate de comisii de evaluare formate din conducerea școlii și cadre didactice de specialitate. Acestea vor asigura desfășurarea probelor în condiții unitare și transparente.

Evaluarea va ține cont de specificul fiecărui profil artistic. La muzică, elevii vor susține probe la interpretare, teoria muzicii și istorie, iar la arte plastice – la desen, pictură, compoziție sau sculptură. Pentru profilul teatral sunt incluse arta actorului și mișcarea scenică, iar pentru coregrafie – diferite tipuri de dans și istoria dansului.

Examenul va fi organizat etapizat – de la planificare și elaborarea subiectelor până la analiză și, dacă este cazul, revizuire – pentru a garanta obiectivitatea rezultatelor. Durata probelor va fi stabilită de comisiile de evaluare, iar subiectele vor fi multiplicate în funcție de numărul candidaților, cu respectarea confidențialității.

La examen sunt admiși doar elevii care au finalizat integral programul de studii. Cei care promovează vor primi Certificatul de competență artistică, însoțit de un supliment descriptiv al competențelor. În cazul nepromovării sau al absenței motivate, examenul poate fi susținut într-o sesiune suplimentară organizată în termen de cel mult 30 de zile.

Examenele vor avea loc la finalul anului de studii, dar nu mai târziu de 31 mai. Noua metodologie va fi aplicată în regim pilot în perioada 1 ianuarie – 14 august 2026, urmând să fie ajustată și extinsă la nivel național în funcție de rezultate și feedback.