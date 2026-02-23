Proiect de mediu „Cu grijă de Natură și respect pentru fiecare OM” la Hristici / VIDEO

Asociația Obștească „Eco-Sor” are planuri mari pentru satul Hristici din raionul Soroca. În cadrul proiectului „Cu grijă de Natură și respect pentru fiecare OM”, membrii echipei și-au propus să reducă impactul negativ asupra mediului și sănătății populației, prin abordarea sistemică a gestionării deșeurilor din gospodăriile din satul Hristici. Astfel în acest sat urmează ca deșeurile să fie colectate separat în două fracții: ”umede” și plastic.

Până acum au avut loc activități pe teren, o instruire a consilierilor locali și a angajaților din primărie, dialogul cu tânăra generație, profesori dedicați și părinți implicați. Am discutat mai multe despre acest proiect, scopul său și provocările apărute, cu președinta A.O. „Eco-Sor”, Valentina Jamba, coordonatoarea de proiect, Diana Luca și primarul satului Hristici, Ivan Alexei.

Acest material informativ a fost elaborat de AO „Eco-Sor” în cadrul programului de granturi mici „Acces egal la justiție de mediu”, desfășurat în cadrul proiectului „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova”, implementat de A.O. „EcoContact”, cu suportul financiar al Suediei.

Conținutul prezentei publicații constituie responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu reflectă neapărat opiniile A.O. „EcoContact” sau ale donatorului.