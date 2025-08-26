Programul oficial al evenimentelor din 27 august

Miercuri, 27 august, Republica Moldova va marca 34 de ani de la proclamarea independenței. În acest an, Guvernul organizează evenimentele dedicate zilei naționale a Republicii Moldova sub genericul „Independența ne unește”.

La ora 09:00, prim-ministrul Dorin Recean va depune flori la monumentul „Maica Îndurerată” de la Complexul Memorial „Eternitate”, iar la 10:00 – la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

Totodată, premierul Dorin Recean va participa, împreună cu președinta țării, Maia Sandu, și șeful Legislativului, Igor Grosu, la o întrevedere cu președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Cei trei lideri, împreună cu președinta Maia Sandu, vor susține declarații de presă la sediul Președinției și, ulterior, se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței.

Cetățenii sunt așteptați în Piața Marii Adunări Naționale începând cu ora 18:00, pentru a sărbători împreună independența care ne unește. Pe scena din centrul Chișinăului vor evolua: „Zdob și Zdub”, Irina Rimes, Magnat și Feoctist, Satoshi și „Carla’s Dreams”.

Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991. Ziua de 27 august este nelucrătoare.


