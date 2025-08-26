Creștere alarmantă a cazurilor de COVID-19: aproximativ 1.000 de îmbolnăviri într-o săptămână. ANSP confirmă noua variantă „Stratus”

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 18–24 august 2025, au fost raportate 993 de cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o creștere de 52% față de săptămâna precedentă. Din total, 346 de cazuri (35%) au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârste de până la 14 ani, comunică MOLDPRES.

Solicitată de agenție, șefa Serviciului informare și comunicare al ANSP, Olesea Croitor, a precizat că secvențierile efectuate de Laboratorul național de referință au confirmat circulația exclusivă a variantei Omicron, cu predominanța subliniilor XFG („Stratus”).

Conform specialiștilor, deși nu determină forme clinice mai severe, noua variantă de COVID-19 prezintă o transmisibilitate crescută, motiv pentru care autoritățile sanitare recomandă respectarea măsurilor de protecție, inclusiv evitarea aglomerațiilor, menținerea igienei mâinilor și a igienei respiratorii, aerisirea spațiilor închise, consultarea medicului la apariția simptomelor și vaccinarea.

ANSP avertizează că, odată cu începerea noului an școlar și creșterea mobilității populației, este necesară o vigilență sporită și aplicarea constantă a măsurilor de prevenire și control.

Și ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a atras atenția asupra creșterii numărului de cazuri de COVID-19, în special în rândul copiilor mici.

„În rândul copiilor de până la cinci ani avem aproape o dublare a îmbolnăvirilor, iar la cei până la 14 ani creșterea este mai lentă. Totuși, presupun că îmbolnăvirile sunt mai multe și vreau să atenționez instituțiile, în special din municipiu, unde populația este mai densă”, a declarat Nemerenco.

Șefa de la Sănătate a subliniat că multe instituții medicale nu sunt dotate cu teste rapide COVID-19, ceea ce generează nemulțumiri în rândul populației, și a reamintit că fiecare instituție medicală este obligată să-și asigure procurările, la fel cum o face cu medicamentele și alte materiale consumabile.