Tinerii din raionul Soroca au învațat să facă advocacy pentru mediu / GALERIE FOTO

Recent la Incubatorul de Afaceri din Soroca a avut loc Forumul comunitar „Vocea tinerilor pentru mediu”, care a adunat tineri din mai multe sate ale raionului. Evenimentul a fost un prilej de a vorbi deschis despre problemele de mediu și despre rolul generației tinere în schimbarea lucrurilor.

Scopul principal al evenimentului a fost ca tinerii să înțeleagă mai bine cum pot contribui la protejarea mediului și cum pot influența politicile publice prin implicarea lor civică. Printre obiectivele forumului s-au numărat:

informarea și instruirea tinerilor despre concepte de bază privind protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice;

conștientizarea rolului lor în promovarea dreptului la un mediu sănătos și curat;

explicarea modalităților prin care pot influența conținutul programelor electorale ale partidelor politice;

sporirea nivelului de participare a tinerilor la vot ca formă de exercitare a drepturilor civice;

identificarea problemelor de mediu din comunități și găsirea de soluții concrete.

Organizatorii consideră că tinerii pot aduce o nouă viziune asupra problemelor de mediu și pot pleda pentru soluții sustenabile. Unul dintre obiectivele proiectului este ca peste 150 de tineri din 12 comunități să-și dezvolte abilități de advocacy, iar nivelul lor de înțelegere privind schimbările climatice să crească cu cel puțin 70%.

Mai mult, problemele și soluțiile propuse de participanții la forumurile comunitare vor fi transmise către partidele politice care participă la alegerile parlamentare din această toamnă. În acest fel, tinerii speră ca viitorii candidați să includă în programele lor angajamente clare privind protecția mediului și acțiunea climatică.

Prin acest proiect, tinerii sunt încurajați și mobilizați să se implice în procesul electoral, nu doar ca alegători, ci și ca promotori ai unor cauze de interes general. Vocea lor devine astfel un instrument de presiune pozitivă, menit să aducă ecologia și schimbările climatice pe agenda politică a Republicii Moldova.

Forumul a fost organizat în cadrul proiectului „Împuternicirea tinerilor din Republica Moldova pentru advocacy de mediu în contextul alegerilor parlamentare”, implementat de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni”, în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) și finanțat de New Democracy Fund (NDF) din Danemarca.