Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, găsit cu averi nejustificate de peste jumătate de milion de lei. Reacția lui Lucian Rogac

Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a fost depistat cu averi nejustificate de peste jumătate de milion de lei, care urmează fi confiscată. Constatările au fost făcute de către Autoritatea Națională de Integritate (ANI), comunică moldpres.md

ANI a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către Rogac, ex-membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.

„Astfel, s-a constatat diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 539 mii 824 de lei, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute și cheltuielile realizate pentru perioada 19.03.2021-13.05.2021, de către persoana supusă controlului și membrii familiei sale”, se arată în actul de constatare al ANI.

Cauza va fi transmisă în instanța competentă spre examinare, în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

De asemenea, Lucian Rogac riscă să fie decăzut din dreptul de a exercita anumite funcții, fiind înscris în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de Legea privind declararea averii și a intereselor personale.

Actul de constatare poate fi contestat în termen de 30 de zile.

La rândul său, Lucian Rogac, a declarat că, în calitate de fost membru al Comisiei de Licențiere a Uniunii Avocaților, a fost verificat de două ori de către Autoritatea Națională de Integritate (ANI), pentru aceeași. Prima procedură de control, desfășurată în anul 2021, s-a încheiat prin emiterea unui Act de Constatare irevocabil, prin care a fost dispusă încetarea procedurii, fără a fi stabilite abateri.

„Atrag atenția că un act administrativ irevocabil are puterea lucrului judecat, ceea ce exclude posibilitatea modificării sale arbitrare sau a redeschiderii acelorași constatări”, notează Rogac într-o postare pe Facebook.

În cadrul celei de-a doua proceduri de control, ANI a emis două acte de constatare: unul privind încetarea procedurii, în luna aprilie a acestui an și altul, emis astăzi, prin care s-ar fi constatat o pretinsă diferență între venituri și cheltuieli.