Veaceslav Rusnac a primit Titlul de Cetățean de Onoare al satului Hristici, „în semn de recunoștință pentru contribuția valoroasă și merite deosebite la dezvoltarea satulu„

  Astăzi, președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac a primit Titlul de Cetățean de Onoare al satului Hristici, în semn de recunoștință pentru contribuția valoroasă și merite deosebite la dezvoltarea satului.
  Președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, Cetățean de Onoare al satului Hristici a mulțumit tuturor pentru apreciere și i-a felicitat pe angajații Primăriei satului Hristici cu prilejul sărbătorii naționale – Ziua Independenței Republicii Moldova, dorindu-le multă sănătate, realizări şi împliniri profesionale, mulțumindu-le pentru profesionalism, muncă sârguincioasă, depusă cu abnegație, întru asigurarea unui trai mai bun locuitorilor satului Hristici. (SURSA: serviciul de presă al Consiliului raional Soroca)

