Profesori și elevi de la Colegiul „Mihai Eminescu” promovează oportunitățile educaționale în raion

Recent, câțiva profesori și elevi de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au pornit într-o serie de vizite în mai multe localități din raion. Scopul acțiunii a fost de a promova imaginea colegiului și de a informa tinerii despre oportunitățile educaționale pe care le oferă instituția.

În cadrul vizitelor, echipa colegiului a prezentat oferta de formare profesională disponibilă pentru viitorii elevi. Profesorii au explicat programele de studiu, iar elevii au împărtășit experiențe autentice din viața de zi cu zi a colegiului. Participanții au arătat avantajele studiilor într-un mediu orientat spre practică, performanță și dezvoltarea competențelor utile pentru carieră.

Tinerii au aflat cum pot alege o specializare care să corespundă pasiunilor și aptitudinilor lor, dar și cum colegiul îi poate sprijini să-și descopere potențialul. Elevii implicați în campanie au povestit despre proiectele practice, activitățile extracurriculare și oportunitățile de dezvoltare personală pe care le oferă colegiul.

Această acțiune face parte dintr-o campanie amplă de orientare în carieră, menită să inspire viitorii absolvenți să ia decizii informate privind parcursul lor educațional. Campania urmărește să aducă în atenția tinerilor informații clare despre studiile disponibile, avantajele fiecărei specializări și sprijinul oferit de profesori pentru integrarea lor profesională.