ANI a căutat dar nu a găsit nereguli în declarațiile consilierului Mihai Ojog, director al S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat să inițieze un control al averii și intereselor personale în privința directorului administrativ al SA „Regia Apă-Canal Soroca”, Mihail Ojog, după ce verificările prealabile nu au identificat elemente care să indice nedeclararea unor bunuri sau existența unei diferențe substanțiale între venituri și proprietăți. Decizia este consemnată în Proces-verbalul nr. 336 din 24 noiembrie 2025.

Sesizarea, înregistrată la ANI la 27 octombrie 2025 cu numărul 11963, viza posibila nedeclarare de către director a unei case și a unui teren din municipiul Soroca, precum și verificarea disponibilității financiare pentru achiziționarea unui automobil Audi Q7 E-Tron. Documentul menționează că petiționarul „invocă posibila nedeclarare de către subiectul vizat a unor bunuri imobile […] și solicită verificarea disponibilității financiare […] în vederea stabilirii unei eventuale diferențe vădite între venituri și bunurile dobândite”.

În cadrul verificării prealabile, ANI a analizat informațiile disponibile în sistemul e-Integritate, declarațiile de avere și datele din sistemele interconectate, în scopul stabilirii „existenței sau inexistenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale”.

Inspectorul de integritate a solicitat documente justificative privind mijloacele de transport deținute de Mihail Ojog. Acesta a prezentat: contractul de vânzare-cumpărare din 14.12.2022 privind înstrăinarea unui automobil Toyota Land Cruiser (cumpărat anterior venirii în funcție), în valoare de 500.000 MDL; actele vamale aferente importului automobilului Audi Q7 E-Tron; contractul de vânzare-cumpărare din 26.02.2025, prin care automobilul Audi Q7 a fost înstrăinat contra 645.000 MDL.

În document se precizează că tranzacția cu Audi Q7 reprezintă „singura modificare patrimonială survenită pe parcursul deținerii funcției de director al SA ‘Regia Apă Canal Soroca’”.

Inspectorul a calculat veniturile salariale și veniturile din înstrăinarea bunurilor, pentru a identifica posibile diferențe nejustificate. Analiza nu a relevat depășirea veniturilor legale. ANI a cerut subiectului declarării să comunice dacă deține bunuri pe cele două adrese indicate de petiționar. În răspunsul transmis instituției, acesta a specificat că nu deține proprietăți la aceste adrese.

Ulterior, consultarea Registrului Bunurilor Imobile a confirmat că „potrivit Registrului nu există careva înscrieri privind deținerea unui drept de proprietate asupra imobilelor pe străzile reflectate în textul sesizării”. Inspectorul notează că „nu se confirmă prezența unor bunuri imobile nedeclarate”.

În baza documentelor și datelor analizate, ANI concluzionează că: nu este prezentă „aparența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită”; nu au fost identificate bunuri sau venituri care „urmau a fi declarate și respectiv nu au fost declarate”; sesizarea „nu prezintă careva materiale/informații pertinente și exclusive” care să justifice inițierea unui control.

„A refuza inițierea controlului regimului juridic al averii și intereselor personale în privința dl Ojog Mihail – Director administrativ al SA Regia Apă Canal Soroca.” Documentul reamintește că, potrivit Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, o „diferență substanțială” reprezintă o depășire de peste 20 de salarii medii lunare pe economie între averea acumulată și veniturile legale ale subiectului declarării. În cazul de față, ANI nu a constatat o astfel de diferență.