Broșura „Istorii de succes ale femeilor care au depășit violența” lansată la Centrul DACIA

La Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA a avut loc prezentarea broșurii „Istorii de succes ale femeilor care au depășit violența”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea protecției prin sprijin psihosocial, răspuns la violența bazată pe gen, răspuns de urgență și alimentație pentru refugiații din Ucraina și moldovenii vulnerabili”.

Broșura prezintă poveștile unor femei care au trecut prin situații dificile și au reușit să își recapete siguranța. Materialul arată obstacolele pe care le-au întâlnit, pașii pe care i-au făcut și sprijinul primit de la echipa centrului.

Specialiștii Centrului DACIA lucrează zilnic cu persoane aflate în situații de risc. Ei oferă sprijin juridic, psihologic, social și emoțional. Serviciile sunt gratuite și confidențiale. Multe femei au găsit aici primul loc în care au putut cere ajutor.

Proiectul HEKS a extins această intervenție. Oamenii afectați au primit ajutor psihologic pentru gestionarea stresului și traumelor. Asistenții sociali au evaluat nevoile și au orientat beneficiarii către servicii. Sprijinul juridic a ajutat la clarificarea documentelor și a drepturilor. Persoanele cu nevoi urgente au primit ajutor financiar adaptat situației lor.

Prin aceste acțiuni, proiectul a oferit sprijin rapid și accesibil. Activitatea a contribuit la stabilitatea refugiaților din Ucraina și a cetățenilor vulnerabili din Republica Moldova.