Și-a atacat amicul cu o furculiță în scop de a-i sustrage bunurile. Inculpatul – condamnat

Procuratura Bălți informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 42 de ani pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Acesta a fost sancționat cu 9 ani de închisoare, informează procuratura.md.

Potrivit probelor, în anul 2024, făptuitorul, fiind declarant de instanța de judecată ca agresor familial și obligat să-și părăsească locuința pe o perioadă determinată de timp, l-a rugat pe un amic să îl adăpostească. După mai multe conflicte cu amicul, a încercat să îl deposedeze de telefonul mobil. În acest scop, l-a agresat pe proprietar, aplicându-i două lovituri cu o furculiță – în zona pieptului și a piciorului stâng. Ulterior, din geanta victimei, a sustras telefonul menționat.

În momentul în care victima a încercat să se apere, agresorul i-a mai aplicat o lovitură cu un cuțit de bucătărie în regiunea genunchiului, după care a părăsit locul faptei împreună cu bunul sustras.

Conform expertizei judiciare, victima a suferit vătămări corporale ușoare sub formă de plăgi tăiate în zona genunchiului stâng și în regiunea sternală, care au determinat o dereglare a sănătății de scurtă durată.

Inculpatul și-a recunoscut parțial vina.

Sentința este cu drept de apel