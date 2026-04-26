Femeia care se îndrăgostește pe loc de orice persoană pe care o întâlnește. De ce boală extrem de rară suferă de fapt

Unele femei așteaptă o viață întreagă să se îndrăgostească cu adevărat de o persoană care urmează să le fie alături după ani de relație. Nu este și cazul unei femei diagnosticată cu Sindromul Williams, care o determină să se îndrăgostească foarte repede de orice persoană îi iese este în cale.

La vârsta de 27 de ani, Alexandra Birch suferă de o boală genetică foarte rară, caracterizată prin trăsături fizice unice, prin probleme cardiovasculare și dezvoltare cognitivă lentă. Tulburările de personalitate asociate acestui sindrom includ sensibilitate la zgomote foarte puternice, interese în muzică, precum și caracterul foarte prietenos al pacienților care intră în relații de prietenie sau de amor fără inhibiții.

Surioara ei în vârstă de 30 de ani, pe nume Victoria, susține că Alexandra are o personalitate incredibilă, fiind dispusă să ofere oricui o îmbrățișare atunci când era mai mică și ieșeau în public. De ce nu mai multe ori sora ei a fost nevoită să îi atragă atenția că nu toate persoanele au cele mai bune intenții și prietenia ei față de oricine în nu orice circumstanță îi putea aduce necazuri.

Alexandra iubește cel mai mult muzica și oamenii cărora le oferă mereu îmbrățișări

Sindromul Williams de care suferă Alexandra îi aduce nu numai o înfățișare unică, ci și o personalitate deosebită, fiind foarte sociabilă, prietenoasă și iubitoare cu cei din jur. Doar una la din 10.000 de persoane sunt afectate de sindromul Williams, femei și bărbați deopotrivă, având trăsături similare cu pacienții diagnosticați cu Sindromul Down.

Copiii care suferă de sindromul Williams sunt mai mult decât sociabili, iar Alexandra mărturisește că în copilărie iubea să îmbrățișeze pe oricine îi ieșea în cale pentru că așa se simțea ea bine. Cu ochii ei de un albastru pătrunzător, caracteristic pacienților care suferă de sindromul Williams, tânăra iubește muzica, o altă caracteristică a acestei boli, având ca și Trupa favorită Nickelback.

Acum Alexandra are un număr impresionant de prieteni cu care comunică prin intermediul internetului din întreaga lume și reprezintă chiar un model pentru o linie special creată de haine, menită să pună în evidență pacienții ce suferă de sindromul Williams.

Alexandra a devenit model pentru aceste hăinuțe pe care le postează adesea pe canalele de social media, iar din veniturile obținute o parte se donează Asociației Sindromului Williams care ajută alte persoane diagnosticate cu această afecțiune.

Se pare că sindromul îi aduce mai multe avantaje decât dezavantaje Alexandrei, care rămâne un suflet pur și inocent, reușind să găsească binele în orice om, chiar și acolo unde nu există.

SURSA: qbebe.ro