Să râdem cu epigramistul Aureliu Lozanu

Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira…

STARE DE RĂZBOI

Pregătire de război

Și în lume, și la noi.

Ce avem la înarmare?

Un țăpoi și trei topoare…

FĂȚARNICUL

Orgolios și ipocrit,

De semeni e disprețuit.

Cu dânsul n-au cum să te-mpaci:

Mănâncă sfinți și scuipă…draci.

EPITAFUL GEAMBAȘULUI

Răposatul nea Mihai

A fost mare hoț de cai.

De-un jupân înjunghiat,

Cai nicicând n-a mai furat.

MAMA DESPRE FIU-SĂU RĂTĂCIT PRIN LUME

Ca să-și împlinească-al vieții vis,

S-a mutat cu traiul la Paris.

Și ce funcție deține Iliuță?

Cea de-a cincea roată la căruță…