„Eh, e mic, oricum nu înțelege prea multe”. Copilul este mai inteligent decât crezi tu, ai grijă ce informații ajung la el

Dragi părinți, nu mai subestimați copiii! Sunt mai deștepți decât credem noi! Așa că mare atenție la ce informații ajung la urechile lor jucăușe și la mintea lor ageră! Am putea crede că, până la o anumită vârstă, copiii sunt prea mici încât nu pot înțelege ceea ce spun părinții sau persoanele din jurul lor. Generații întregi de psihologi și filozofi au crezând că bebelușii și copiii mici erau practic adulți cu defecte, iraționali, egocentrici și incapabili să gândească logic.

Filozoful John Locke asocia mintea unui bebeluș cu o tablă goală, în timp ce psihologul William James considera că micuții trăiesc într-o „confuzie înfloritoare, plină de zgomot”. Chiar și astăzi, adulții tind să privească copiii în mod superficial, având impresia că nu înțeleg mare lucru.

Bebelușii înțeleg probabilitățile

Noile studii demonstrează că, atât copiii mici, cât și bebelușii observă, știu, explorează, își imaginează și învață mai mult decât ar fi crezut vreodată adulții că este posibil. Iar în unele circumstante, copiii ar fi chiar sunt mai deștepți decât adulții. Experimentele recente arată că și cei mai mici dintre copii au abilități de învățare sofisticate.

În anul 2023, Fei Xu și Vashti Garcia de la Universitatea British Columbia demonstrau că bebelușii pot înțelege probabilitățile. Bebelușilor în vârstă de opt luni li s-a dat o cutie plină cu mingi de ping-pong amestecate, majoritatea albe și doar câteva roșii.

Copiii au rămas surprinși atunci când adulții au scos din cutie patru bile roșii și una albă, decât atunci când au scos din cutie patru bile albe (care erau majoritare) și una roșie.

În 2007, Laura Schulz și Elizabeth Baraff Binawitz demonstrau faptul că micuții explorează cauza și efectul atunci când se joacă. Astfel, mai multor preșcolari le-a fost prezentată o jucărie care avea două pârghii, la capetele căreia o rață și o păpușă apăreau din senin. Unui grup de copii le-a fost prezentată jucăria într-un mod.

Când trăgeau prichindeii de o pârghie, apărea rața. În cazul celuilalt grup, apărea păpușa. Al doilea grup a observat că, atunci când trăgeau de ambele pârghii simultan, apăreau ambele obiecte, dar nu au avut ocazia să vadă ce se întâmpla atunci când pârghiile erau acționate separat. Ulterior, copiii au avut ocazia să se joace cu jucării și, când deja au aflat cum funcționează aceasta, erau mai puțin interesați să o exploreze.

Experimente, experimente… Ce deștepți sunt copiii!

Tot în 2007, doi cercetători, Calif Berkeley și Tamara Kuhnir descopereau faptul că micuții de vârstă preșcolară pot folosi probabilitățile pentru a afla cum funcționează lucrurile și acest lucrur le permite să își imagineze noi posibilități. Experimentul consta în folosirea a două piese tip bloc, una galbenă și una albastră, care erau puse pe o mașinărie în mod repetat.

Aceste piese aprindeau acea mașinărie, dar nu de fiecare dată. Așadar, piesa galbenă aprindea mașinăria doar de două ori din trei încercări, în timp ce piesa albastră aprindea mașinăria de două ori în șase încercări. Copiiilor le-a fost prezentată mașinăria. Deși nu știau să adune sau să scadă, înțelegeau probabilitățile ca una din piese să aprindă mai des mașinăria, decât cealaltă.

Din păcate, părinții nu înțeleg că micuții sunt mai dezvoltați din punct de vedere psihic și mental decât cred adulții. Unii adulți cred că micuții au nevoie de programe sau produse prin care reușesc să devină și mai deștepți, și astfel îi înscriu la cursuri, folosesc cartonașe pentru a-i ajuta să recunoască alfabetul, cifrele, culorile.

Dar inteligența bebelușilor, așa cum arată cercetările, este diferită de cea adulților și de tipul de inteligență care este cultivată de obicei la școală. Activitatea școlară se învârte în jurul planificării și concentrării, stabilirii obiectivelor pentru copii, cu mare accent pe abilitățile pe care ar trebui să le dobândească sau pe informațiile pe care ar trebui să le cunoască. Copiii susțin diferite teste pentru a demonstra că au diferite abilități.

Aceasta abordare funcționează pentru copiii cu vârsta de peste cinci ani, și nu pentru bebelușii și copiii foarte mici. Când cineva spune că preșcolarii nu pot fi atenți, fac referire la faptul că au dificultăți în concentrare asupra unui singur eveniment.

Din păcate, din această cauză bebelușii au fost subestimați în trecut, dar noile cercetări arată că miculții pot fi raționali. Bebelușii sunt captivați de cele mai neașteptate evenimente, în timp ce adulții se concentrează pe rezultatele relevante pentru obiectivele lor.

Testul gorilei la adulți

Într-un experiment bine cunoscut, adulții au vizionat un videoclip în care mai mulți oameni aruncau o minge de la unul la altul. Acestora le-a fost cerut să numere de câte ori s-a făcut trecerea mingii de la o persoană la alta. În mijlocul jocului, o persoană îmbrăcată în costum de gorilă a mers încet printre adulți. Un număr surprinzător de respondenți nici măcar nu au observat gorila care trecea.

Ceea ce înseamnă că adulții se concentrează mai mult pe obiective care le vor fi mai utile, se bazează mai mult pe ceea ce știu deja, în timp ce Bebelușii sunt atrași de ceva nou sau neașteptat.

Conform studiilor, creierul matur pare să fie programat de experiențele din copilărie.

Copiii foarte mici își imaginează și explorează o gamă largă de posibilități, iar pe măsură ce înaintează în vârstă, iau decizii pe baza informațiilor selective și devin din ce în ce mai reticenți în a renunța la acele idei și a încerca ceva nou.

Ceea ce înseamnă că bebelușii și copiii mici înțeleg mai multe decât a crede noi. Nu există jucării perfecte sau o formulă magică pentru dezvoltarea lor cognitivă, ci doar părinți sau îngrijitori care îi învață pe micuți să acordă atenție lumii din jurul lor, interacționând cu ei în mod natural și permițându-le să se joace.

SURSA: qbebe.ro