„Mituirea” copiilor are picioare mai scurte decât minciuna! De ce NU este o soluție pe termen lung

Crezi că dacă îi vei oferi copilului tău ceea ce își dorește pentru a face ce îl rogi este o soluție bună? Poate de moment. Desigur că, îndată ce va obține ceea ce dorește, copilul se conformează cerințelor părinților. Dar ce implicații are mita pe termen lung?

Atât amenințarea, cât și mituirea copiilor pot avea urmări grave pe termen lung. Favorurile dulci sau sărate, oferirea mâncărurilor preferate, a desenelor animate, jocurilor pe computer nelimitate doar pentru ca micuții să coopereze și să facă ceea ce este bine nu reprezintă o soluție pe termen lung. Ne vorbește despre acest lucru o mamă și un specialist în parenting care a ajuns la această concluzie în urma experienței personale și profesionale: mituirea nu aduce nimic bun în viața copiilor.

„Ce-ai spune dacă ți-ar lua mama un meniu de la McDonald’s să te convingă să mergi la școală?”

„Nu vreau să merg la școală!” este cea mai des folosită frază de către fiul specialistei în parenting, la rândul ei mamă. Cum rezolva problema aceasta? Îl mituia pur și simplu cu un meniu de la McDonald’s pentru ca micuțul să meargă la școală. În momentul în care îi oferea ce își dorea, se termina și cu văicăreala femeia își putea continua activitatea normal, iar copilul se conforma rugăminților mamei.

„M-am gândit că această soluție m-ar costa ceva financiar vorbind, dar nu vedeam decât ieșirea ușoară din anumite momente și decizii grele. În loc să aflu ceea ce îl deranja pe fiul meu și de ce nu vrea să meargă la școală, eu îl mituiam cu cartofi prăjiți, un burger și un shake. Atunci mi-am dat seama că mita nu va merge pe termen lung”, mărturisește mama.

Mita nu rezolvă problema decât pe moment

Megan Crowe, specialist în parenting explică cât de ușor este pentru părinți să se piardă efectiv în prioritățile și responsabilitățile care le îngreunează în fiecare zi viața. Aceasta susține că în momentele în care sunt stresați să ia o anumită decizie de moment se pierd în oportunități și fac cele mai greșite alegeri.

Pe termen lung, mituirea copiilor poate duce la comportamente nesănătoase ale lor în calitate de adulți, devenind persoane care doresc să facă pe plac celorlalți, persoane care nu își pot exprima sentimentele și comunică foarte greu cu cei din jur.

Întreabă-l „de ce?” înainte de a-l mitui

Experta susține că în momentul în care părintele este pe punctul de a-și mitui copilul o face pentru că simte că a pierdut controlul situației. Atunci, singurul lucru care îl ajută este de fapt o întrebare: „De ce?”. Atunci când părintele își va întreba vopilul de ce reacționează astfel, micuțul își va simți sentimentele validate și importante în fața adultului și va înțelege că este important pentru părintele său motivul pentru care face acea criză sau tantrum.

Puneți mare accent pe răspunsul pe care vi l oferă copiii reflectați asupra ceea ce vă spun oferiți le timpul de care au nevoie mențineți contactul vizual și Asigurați l că este că este cea mai importantă prioritate din viața dumneavoastră încurajează specialista părinții.

Nu te teme! Nu există părinte perfect!

Nu există om perfect și cu atât mai puțin părinte perfect, dar există părinți care învață, care ascultă opinia celor din jur, care își oferă oportunitatea de a învăța din experiențele sale, de a conecta cu copiii și de a învăța cum să nu îi dezamăgească. În timp ce unii părinți folosesc tactici precum mita sau amenințarea pur și simplu pentru că nu au timp să gestioneze crizele de furie ale copiilor, alții ar putea să rezolve problema într-un alt mod, neștiind cum să reacționeze la emoțiile copiilor.

Experta în parenting recunoaște că deseori le-a oferit copiilor ei meniuri de la McDonald’s sub formă de mită, diferite dulciuri, timp petrecut pe calculator ca fiind o soluție rapidă cu deznodământ fericit atunci când nu știa ce să facă.

Mita este doar o soluție temporară a unei probleme persistente. Pentru a-ți ajuta copiii să se transforme în adulți capabili să facă față stresului, sănătoși, capabil să comunice ceea ce își doresc, cu o stimă de sine crescută, este bine să eviți această soluție de moment, cea a mituirii.

SURSA: qbebe.ro