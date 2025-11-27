Tableta de vineri

În ultimele săptămână opinia publică a fost captată de cele două planuri de pace, plămădite în diferite cancelarii, cu conținut la fel de diferit, cu perspective scrise cu fuiorul pe apă, dar cu unul și același mediator – SUA. De altfel, optimiștii sunt de părerea că luminița din capătul tunelului se întrezărește, iar pesimiștii nu cred în minuni, ceea ce ar însemna ca una din părțile beligerante să refuze la ambiții și la pretenții greu de îndeplinit și de satisfăcut.

Dacă vorbim despre Planul de pace în 28 de puncte elaborat de SUA este foarte clar că acesta este un document redactat de Federația Rusă și în interesele Federației Ruse. Or, acest plan nu este altceva decât o comunicare neoficială cunoscută în limbaj diplomatic drept „non-paper”, care conține formulări deja prezentate anterior de Rusia la masa negocierilor, inclusiv concesii respinse de Ucraina, Cel mai bine despre cum s-a tălmăcit acest document vorbește scurgerea de informații marca Bloomberg, care redă exhaustiv convorbirea dintre agentul imobiliar de profesie Witkoff, trimisul special al lui Trump, este un și un foarte bun agent de influență al rușilor și reprezentantul lui Putin, Iuri Ușacov. Iată această convorbire:

Steve Witkoff: Bună, Iuri.

Iuri Ușakov: Da, Steve, bună, ce mai faci?

Witkoff: Bine, Iuri. Tu ce mai faci?

Ușakov: Sunt bine. Felicitări, prietene.

Witkoff: Mulțumesc.

Ușakov: Ai făcut o treabă excelentă. Pur și simplu excelentă. Mulțumesc mult. Mulțumesc, mulțumesc.

Witkoff: Mulțumesc, Iuri, și mulțumesc pentru sprijinul tău. Știu că țara ta a susținut acest lucru și îți mulțumesc.

Ușakov: Da, da, da. Da. Știi, de aceea am suspendat organizarea primului summit ruso-arab.

Witkoff: Da.

Ușakov: Da, pentru că credem că faci o treabă adevărată în regiune.

Witkoff: Ascultă. O să-ți spun ceva. Cred, cred că dacă putem rezolva problema dintre Rusia și Ucraina, toată lumea va sări în sus de bucurie.

Ușakov: Da, da, da. Da, trebuie să rezolvi o singură problemă. [râde]

Witkoff: Care?

Ușakov: Războiul ruso-ucrainean.

Witkoff: Știu! Cum putem rezolva asta?

Ușakov: Prietene, vreau doar sfatul tău. Crezi că ar fi util dacă șefii noștri ar vorbi la telefon?

Witkoff: Da, cred.

Ușakov: Crezi. Și când crezi că ar fi posibil?

Witkoff: Cred că imediat ce vei sugera, omul meu este gata să o facă.

Ușakov: Ok, ok.

Witkoff: Iuri, Iuri, uite ce aș face eu. Recomandarea mea.

Ușakov: Da, te rog.

Witkoff: Aș da telefon și aș reitera că îl felicități pe președinte pentru această realizare, că ați susținut-o, că ați susținut-o, că îl respectați pentru că este un om al păcii și că sunteți pur și simplu foarte bucuroși că s-a întâmplat. Aș spune asta. Cred că va fi o convorbire foarte bună

Pentru că – lasă-mă să-ți spun ce i-am spus președintelui. I-am spus președintelui că tu – că Federația Rusă a dorit întotdeauna un acord de pace. Asta este convingerea mea. I-am spus președintelui că asta cred. Și cred că întrebarea este – problema este că avem două națiuni care au dificultăți în a ajunge la un compromis și, când o vom face, vom avea un acord de pace. Mă gândesc chiar că am putea să elaborăm o propunere de pace în 20 de puncte, așa cum am făcut în Gaza. Am elaborat un plan Trump în 20 de puncte pentru pace și mă gândesc că am putea face același lucru și cu voi. Ideea mea este următoarea…

Ușakov: Bine, bine, prietene. Cred că tocmai acest lucru ar putea fi discutat de liderii noștri. Steve, sunt de acord cu tine că el îl va felicita, va spune că domnul Trump este un adevărat om al păcii și așa mai departe. Asta va spune.

Witkoff: Dar iată ce cred eu că ar fi uimitor.

Ușakov: Bine, bine.

Witkoff: Ce-ar fi dacă, ce-ar fi dacă… ascultă-mă…

Ușakov: Voi discuta asta cu șeful meu și apoi revin la tine. Ok?

Witkoff: Da, pentru că – ascultă ce-ți spun. Vreau doar să spui, poate doar să-i spui asta președintelui Putin, pentru că știi că am cel mai profund respect pentru președintele Putin.

Ușakov: Da, da.

Witkoff: Poate că el îi va spune președintelui Trump: știi, Steve și Iuri au discutat un plan foarte similar în 20 de puncte pentru pace și asta ar putea fi ceva care, credem noi, ar putea schimba puțin lucrurile, suntem deschiși la astfel de lucruri – să explorăm ce este necesar pentru a ajunge la un acord de pace. Acum, între noi fie vorba, știu ce este necesar pentru a ajunge la un acord de pace: Donețk și poate un schimb de teritorii undeva. Dar spun că, în loc să vorbim așa, să vorbim mai optimist, pentru că cred că vom ajunge la un acord aici. Și cred că Iuri, președintele, îmi va acorda mult spațiu și libertate de acțiune pentru a ajunge la acord.

Ușakov: Înțeleg…

Witkoff: …așadar, dacă putem crea această oportunitate, după ce am vorbit cu Iuri și am avut o conversație, cred că asta ar putea duce la lucruri mari.

Ușakov: Ok, sună bine. Sună bine.

Witkoff: Și încă ceva: Zelenski vine la Casa Albă vineri.

Ușakov: Știu asta. [râde]

Witkoff: Voi merge la acea întâlnire pentru că vor să fiu acolo, dar cred că, dacă este posibil, vom avea discuțiacu șeful tău înainte de întâlnirea de vineri.

Ușakov: Înainte, înainte — da?

Witkoff: Corect.

Ușakov: Ok, ok. Am înțeles sfatul tău. Așa că voi discuta asta cu șeful meu și apoi revin la tine, ok?

Witkoff: Ok Iuri, vorbim curând.

Ușakov: Minunat, minunat. Mulțumesc mult. Mulțumesc.

Witkoff: Pa, pa.

Ușakov: Pa.

Comentariile vă aparțin. La fel și concluziile.

În mod normal, propunerea americană (rusă), care i-a luat prin surprindere pe oficialii din Washington și din capitalele europene, a declanșat o avalanșă de nemulțumiri și de consultări diplomatice pe trei continente ca până la urmă din acel plan, de la Geneva, să se facă un fel de harcea-parcea și nouă dintre cele 28 de puncte inițiale să fie eliminate, după discuțiile dintre oficiali americani și ucraineni. Cu toate acestea, mai rămân cel puțin trei domenii importante de dezacord: unu – referitor la cedarea unor teritorii de către Ucraina; doi – limitarea numărului de militari ai Forțelor Armate ale Ucrainei la 600.000 și trei – ca Ucraina să renunțe la aspirațiile sale de a deveni membră a NATO. Despre faptul că va fi greu să se găsească consens pe aceste puncte (adică, Ucraina să renunțe la teritoriile sale după ce a declarat că nu are pământuri de vânzare, iar Federația Rusă să schimbe Constituția, hărțile și manualele de istorie) vorbește și purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Levitt – „…Statele Unite și Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte în timpul discuțiilor de la Geneva , dar au lăsat cele mai sensibile chestiuni din punct de vedere politic la discreția președinților ambelor țări”.

În fine, după elaborarea acestor două planuri de pace este clar că…nimic nu este clar și că nici Ucraina (având tot dreptul), nici Federația Rusă (neavând nici un drept ) nu vor ceda (invocând că oamenii lor nu au murit degeaba), foarte probabil, iar aceasta ar însemna că zeci și sute de persoane nevinovate vor continua să moară, politicienii vor continua să bată apa în piuă, comentatorii vor continua să se îmbete cu apă rece, propagandiștii vor continua să ceară de la șefii lor imposibilul, iar cei pentru care orice război înseamnă bani vor continua să se îmbogățească și mai tare.

Or, aici chiar nu este cazul când cedează cel mai deștept…