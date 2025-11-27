Magia muzicii folk revine la Drochia într-un festival al tinerilor artiști

Pe 29 noiembrie, de la ora 13:00, Casa de Cultură Drochia, situată în zona fostei fabrici de zahăr, va găzdui unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale toamnei – Folk Festival Drochia.

Publicul va avea ocazia să se bucure de evoluțiile Fanfarei de Tineret „Hasnaș”, conduse de dirijorul Andrei Arhirii, precum și de talentul tinerilor din Ansamblul de chitariști „Punctul pe I”, sub îndrumarea conducătorului artistic Vitalie Bîrgău. Atmosfera festivalului va fi completată de prezența interpretului Pasha Parfeni, alături de alți tineri artiști din Drochia.

Evenimentul este organizat cu scopul de a promova cultura locală și de a crea o platformă pentru tinerii interpreți, care vor avea ocazia să se afirme în fața publicului larg. Participarea este gratuită, iar organizatorii îi îndeamnă pe locuitorii raionului să vină în număr cât mai mare pentru a susține artiștii și pentru a trăi împreună magia muzicii folk.

Festivalul este realizat cu sprijinul programului „Acces la cultură”, al Ministerului Culturii al Republicii Moldova, precum și al autorităților publice locale.