Instruire pentru depistarea precoce a autismului pentru medicii din patru raioane

Recent, în incinta Centrului de Sănătate Soroca, cu suportul Organizației People in Need și al Ministerului Sănătății, a fost desfășurată o instruire dedicată medicilor de familie și pediatrilor din raioanele Soroca, Drochia, Florești și Șoldănești. Evenimentul a avut ca obiectiv consolidarea abilităților specialiștilor în evaluarea și diagnosticarea precoce a tulburărilor de spectru autist (TSA).

În cadrul sesiunilor, participanții au discutat despre cele mai noi abordări în depistarea timpurie a TSA, importanța intervenției rapide și modul în care pot fi recunoscute primele semne ale afecțiunii.

Tulburarea de spectru autist este o afecțiune neurologică și de dezvoltare ce influențează comunicarea, comportamentul și interacțiunile sociale ale copilului. Se manifestă prin dificultăți în comunicarea verbală și nonverbală, comportamente repetitive și interese restrânse, iar gradul de severitate variază semnificativ de la un copil la altul.

Potrivit datelor prezentate în cadrul instruirii, prevalența TSA în Republica Moldova este estimată la 1 din 100 până la 1 din 150 de copii. Specialiștii au subliniat necesitatea unei colaborări strânse între medici, părinți și instituțiile de suport pentru a asigura intervenții eficiente.