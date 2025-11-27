Instruire pentru depistarea precoce a autismului pentru medicii din patru raioane

De către
OdN
-
0
40

Recent, în incinta Centrului de Sănătate Soroca, cu suportul Organizației People in Need și al Ministerului Sănătății, a fost desfășurată o instruire dedicată medicilor de familie și pediatrilor din raioanele Soroca, Drochia, Florești și Șoldănești. Evenimentul a avut ca obiectiv consolidarea abilităților specialiștilor în evaluarea și diagnosticarea precoce a tulburărilor de spectru autist (TSA).

În cadrul sesiunilor, participanții au discutat despre cele mai noi abordări în depistarea timpurie a TSA, importanța intervenției rapide și modul în care pot fi recunoscute primele semne ale afecțiunii.

Tulburarea de spectru autist este o afecțiune neurologică și de dezvoltare ce influențează comunicarea, comportamentul și interacțiunile sociale ale copilului. Se manifestă prin dificultăți în comunicarea verbală și nonverbală, comportamente repetitive și interese restrânse, iar gradul de severitate variază semnificativ de la un copil la altul.

Potrivit datelor prezentate în cadrul instruirii, prevalența TSA în Republica Moldova este estimată la 1 din 100 până la 1 din 150 de copii. Specialiștii au subliniat necesitatea unei colaborări strânse între medici, părinți și instituțiile de suport pentru a asigura intervenții eficiente.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentJudecătoria Soroca are o nouă judecătoare – Tamara Crinițcaia
Articolul următorMagia muzicii folk revine la Drochia într-un festival al tinerilor artiști
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.