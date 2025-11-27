Judecătoria Soroca are o nouă judecătoare – Tamara Crinițcaia

  În Monitorul Oficial a fost publicat Decretul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care numește mai mulți judecători în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Potrivit documentului, la Judecătoria Soroca va activa doamna Tamara Crinițcaia.

Conform Legii privind organizarea judecătorească, sistemul judecătoresc din Republica Moldova prevede 504 posturi de judecător pentru toate instanţele (judecătorii de fond, curți de apel, Curtea Supremă). Un raport recent, arată că, la nivel naţional, sunt vacante circa 20% din totalul de 504 funcții de magistrat.


