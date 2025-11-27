Un pacient de la Spitalul Raional Soroca, fără acte de identitate, nu poate fi externat

Un pacient de la Spitalul Raional Soroca nu poate fi externat, chiar dacă a fost tratat, transmite moldova1.md. Bărbatul a ajuns la Spitalul din Soroca acum opt luni, în urma unui accident cardiovascular. Pentru că nu deține acte de identitate, acesta nu poate fi preluat de un centru social, dar nici nu poate fi scos în stradă. Administrația spitalului a declarat că până acum, 200 de mii de lei s-au cheltuit pentru cazarea pacientului fără acte de identitate.

Nicolae Gheicenco a ajuns la Spitalul Raional Soroca în luna aprilie, în urma unui accident cardiovascular. Medicii știu că are 36 de ani și este locuitor al regiunii transnistrene. După tratament, bărbatul se simte mult mai bine, dar are dificultăți de vorbire.

„Autodeservirea este parțial refăcută, se alimentează singur. În secția noastră primește servicii de nursing, este spălat, hrănit. El spune fraze, cuvinte, a povestit că are doar mamă, că este din regiunea transnistreană”, a menționat Valeriu Petrovici, șeful Secției Traumatologie din cadrul Spitalului Raional Soroca.

Reprezentanții Spitalului din Soroca au încercat să găsească un centru social care să-i poată oferi adăpost bărbatului, însă s-au lovit de numeroase obstacole birocratice.

„Când am văzut că instituțiile locale nu ne pot ajuta, am mers cu demersuri la instituțiile de următorul nivel, Biroul de migrație, la Avocatul Poporului, la Ministerul Muncii, însă cu părere de rău, nici un rezultat. Pentru pacientul dat avem în jur de 200 de mii de lei, ne face cheltuieli. Noi nu putem folosi patul dat pentru alți pacienți pe care i-am putea interna”, a spus Nina Spoialo, vicedirectoarea Spitalului Raional Soroca.

„Noi nu putem să îl plasăm nici într-un serviciu de-al nostru social, pentru că nu putem să îi perfectam dosarul. Orice serviciu oferit costă, atunci când vine vorba de plasament. Abia așteptăm să-i fie atribuit un cod numeric personal, pentru ca noi să începem perfectarea actelor pentru gradul de dizabiliitate”, a afirmat Marcela Soficiuc, reprezentantă a Consiliului Raional Soroca.

Administrația Spitalului Raional Soroca încearcă să-i găsească rudele lui Nicolae. Cei care l-au recunoscut pe bărbat sunt rugați să sune la numerele de telefon afișate pe site-ul instituției.