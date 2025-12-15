Ședință pe tonuri ridicate la Dărcăuți, vezi cum le răspunde primarul celor nemulțumiți / VIDEO

Despre problemele din satul Dărcăuți, de la gardul putrezit al cimitirului la drumurile rele, s-a discutat la primăria comunei între unii consilieri, foști aleși locali și cetățeni nemulțumiți, care au mers la primar. Despre subiectele acestea unii dintre săteni s-au plâns anterior deputatului Vasile Costiuc, de la Partidul parlamentar „Democrația Acasă”.

Astfel primarul Oleg Rozimovschi le-a vorbit dărcăuțenilor despre cele realizate până acum, sondajele de opinie, cum se împarte bugetul localității, restabilirea drumurilor după săpăturile efectuate pentru rețeaua de apeduct și altele.

Menționăm că pentru a nu rămâne doar cu zvonurile am decis să mergem la Dărcăuți în zi de piață, ca să aflăm părerile pro și contra de la cât mai mulți săteni, de la preotul satului și primar. Deja concluziile vi le faceți voi.

Amintim că un video filmat anterior în satul Dărcăuți, raionul Soroca și postat ieri pe Facebook de Partidul parlamentar „Democrația Acasă” a devenit viral pe internet.

