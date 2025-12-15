Cinci transplanturi, efectuate în doar 48 de ore la Spitalul Timofei Moșneaga

Un nou record pentru Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. În doar 48 de ore, medicii au realizat cinci intervenții de transplant – două de ficat și trei renale, toate finalizate cu succes.

Potrivit Ministerului Sănătății, operațiile au fost efectuate săptămâna trecută, transmite stiri.md

Transplanturile hepatice au fost realizate de echipa coordonată de profesorul Adrian Hotineanu, șeful Catedrei chirurgie nr. 2 a USMF „Nicolae Testemițanu”, iar cele renale – de echipa condusă de șeful Secției urologie, Andrei Galescu, și de șeful Secției hemodializă și transplant renal, Sergiu Gaibu.

Beneficiarii au fost pacienți care au primit grefe provenite de la donatori aflați în moarte cerebrală, în urma procedurilor de prelevare realizate de echipele medicale de la Institutul de Medicină Urgentă și Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”.

Conform specialiștilor, evoluția postoperatorie este una favorabilă, iar pacienții se află sub supraveghere medicală, în perioada de recuperare.