Celui de-al doilea învinuit în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei, trimis în judecată.

Procurorii oficiului Rîșcani din Chișinău anunță trimiterea în judecată a celui de-al doilea învinuit în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei.

Vă reamintim că, în cauza penală de referință, procurorii au pus sub învinuire 4 persoane, printre care doi bărbați de 27 și 34 de ani și două femei de 25 și 28 de ani. La această etapă, procurorii au finisat urmărirea penală în privința uneia din cele două femei care este domiciliată în or. Bender.

Această acțiune succedă cea anunțată de Procuratura Generală în august 2025, care-l vizează pe un inculpat cu vârsta de 27 de ani.

Oamenii legii o acuză de faptul că, pretins angajată (de rând cu alți complici la compania din Stăuceni), a înșelat 12 clienți, din cele 45 de victime care au fost prejudiciate de grupul infracțional.

Potrivit Codului penal, escrocheria comisă în astfel de împrejurări se pedepsește cu închisoare de până la 15 ani, cu amendă de până la 1 000 000 lei.

Faptele incriminate grupului infracțional au fost săvârșite în perioada noiembrie 2024 – ianuarie 2025. Făptuitorii publicau pe una din platformele digitale a ofertelor comerciale, după care-i invitau pe clienți la oficiul din Stăuceni, mun.Chișinău.

Acolo, pretinșii angajați ai companiei care se prezentau la sediul întreprinderii cu mașini scumpe pentru ca să creeze aparența unei afaceri prospere (Mercedes, Lexus, Toyota), le prezentau clienților detalii privind pretinsele oferte:

– fotografii și filmulețe cu mașinile și tehnica, alte caracteristici preluate din anunțurile plasate pe platformele de vânzări din UE;

– clienții primeau garanții privind importarea mașinilor, pentru care le plăteau bani din timp, prin semnarea unui „contract”;

– mașinile și tehnica se pretindeau a fi importate din Germania, Polonia, Belgia, Franța;

– angajații companiei „verificau” în UE starea mașinilor, iar dacă urmau a fi defecte, compania se obliga să le „repare” etc.

Suplimentar, aceștia le prezentau și mașini reale care ar fi fost destinate vânzării, pe cale le aveau în parcarea companiei, aparent importate din SUA și UE (dar care în realitate aparțineau altor persoane).

Inculpata este învinuită de implicarea în pretinsa „importare” a automobilelor de diverse modele și tractoarelor din Polonia, inclusiv a unui excavator din Franța.

Pentru a asigura credibilitatea vânzării, așa-zișii angajați ai companiei îi apelau telefonic pe un așa-zis manager al altei companii, pentru confirmarea vânzării și prețului (care uneori le făcea clienților îngrijorați și „reduceri”).

În consecință, automobilele nu au mai fost importate, iar învinuiții pretinși angajați ai companiei importatoare din Stăuceni au dispărut cu avansurile estimate la 6 milioane lei (pe care le-au primit în lipsa actelor primare și a documentelor emise de echipamente de casă și control).

Acum, procurorii sunt în curs de stabilire și a altor membri ai grupului infracțional, pentru tragerea lor la răspundere.

În continuare, urmează ca Judecătoria Chișinău să se pronunțe, timp în care persoana acuzată beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Lupta oamenilor legii cu fenomenul escrocheriilor continuă. Procurorii îi îndeamnă pe cetățeni să fie precauți la cumpărarea mașinilor prin tranzacții care prezintă suspiciuni, inclusiv prin verificarea istoricului și credibilității companiei.