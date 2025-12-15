Cinci școli din raionul Drochia ar putea fi lichidate sau reorganizate

Din informațiile oferite Europei Libere de Ministerul Educației, 63 de gimnazii (clasele I-IX) și școli primare (I-IV) vor fi reorganizate.

Mai exact, 18 instituții vor fi transformate în școli primare-grădinițe și 45 – în școli primare. Alte zece școli, care au mai puțin de 10 elevi, urmează să fie închise.

Școala primară din satul Șalvirii Noi, raionul Drochia, era frecventată până nu demult de numai doi copii. Șefa Direcției Educație Drochia, Tatiana Tacu, a spus Europei Libere că instituția a fost deja lichidată prin decizia Consiliului raional Drochia, dar oficial acest lucru se va întâmpla din 31 decembrie 2025.

Bunurile școlii au fost împărțite între școlile din satele vecine – Cotova, Măcăreuca și Zgurița, care au preluat pe parcurs elevii din Șalvirii Noi. Clădirea rămâne la balanța primăriei și, deocamdată, nu se știe care va fi soarta ei.

În raionul Drochia ar putea fi închise sau reorganizate încă patru școli – din satele Antoneuca, Pervomaiscoe, Măcăreuca și Miciurin. Acestea au între șapte și 12 elevi.

Directoarea școlii primare din Antoneuca, Viorica Grișca, spune că instituția are acum doar șapte elevi, care învață împreună în două săli de clasă, și ar urma, la fel, să fie închisă.

„Părinții a doi elevi ne-au spus că vor pleca peste hotare. Alții se gândesc să se mute în oraș, la Drochia, vor să își cumpere apartamente. Dacă vor pleca doi copii, vom rămâne cu cinci. Înțelegem situația, școala nu poate să existe cu atâția elevi”, a declarat Europei Libere Viorica Grișca.

Directoarea planifică să se angajeze educatoare la Drochia. Ea locuiește la Antoneuca de mulți ani și spune că satul este foarte mic. „La alegeri, pe liste erau 311 persoane, dar în realitate sunt și mai puțini locuitori. Magazinul lucrează doar jumătate de zi, vânzătoarea vine din satul vecin, nu este oficiu poștal. Au rămas foarte puțini oameni”, a precizat directoarea școlii primare, Viorica Grișca.

Ziua ușilor deschise în noile școli

Șefa Direcției Educație Drochia, Tatiana Tacu, va propune pe 18 decembrie spre dezbatere consilierilor raionali proiectul Ministerului Educației de închidere sau reorganizare a celor patru școli.

Deocamdată, autoritățile nu au obținut acordul părinților, motiv pentru care direcția va organiza pe 19 decembrie ziua ușilor deschise pentru părinții din Antoneuca în patru instituții de învățământ în care aceștia își pot da copiii. Este vorba de gimnaziul din satul Țarigrad și liceul „Ștefan cel Mare”, liceul numărul 3 cu predare în limba rusă și gimnaziul nr. 2, toate trei din Drochia.

„Vor participa la o lecție și vor avea o excursie prin școală. Noi îi vom asigura cu transport, cu autobuzele școlare”, a spus Tacu.