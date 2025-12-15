Astăzi au fost semnate acordurile care prevăd reabilitarea energetică a nouă spitale, inclusiv spitalele raionale Florești și Drochia

Nu mai puțin de 14 clădiri ale instituțiilor medicale, cu o suprafață totală de aproximativ 35.000 m², preponderent spitale raionale, din Drochia, Bălți, Florești, Orhei, Fălești, Ungheni, Hâncești, Căușeni și Cahul, vor fi reabilitate energetic.

Acest lucru se va produce în cadrul proiectului INSPIREE – „Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică”. Ceremonia de semnare a acordurilor de colaborare a avut loc astăzi, 15 decembrie, la Ministerul Sănătății, cu participarea tuturor partenerilor proiectului.

Proiectul INSPIREE este implementat de Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Ministerului Energiei și UCIPE, și este finanțat de Agenția Franceză pentru Dezvoltare (credit de 30 milioane de euro) și Guvernul Germaniei (grant de 38,7 milioane de euro), prin intermediul Băncii Germane de Dezvoltare. În total, în cadrul proiectului urmează a fi reabilitate energetic 30 de clădiri publice.