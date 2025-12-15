Șapte inculpați, condamnați pentru trafic de droguri – unul din ei a încercat să corupă polițiștii cu 85 000 de lei

Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea recentă a patru sentințe de condamnare în cazul a șapte inculpați: o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani și a cinci bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 39 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri.

Instanța le-a stabilit pedepse cuprinse între 7,5 ani și 11 ani de închisoare cu interdicția de a ocupa funcții sau de a exercita activități legate de gestionarea substanțelor psihotrope sau a analoagelor lor pe o perioadă de la 3 la 5 ani. Unul din inculpați va achita suplimentar și o amendă în mărime de 200 000 de lei.

1. Acuzatorii de stat din cadrul oficiului Anenii Noi al Procuraturii Căușeni, au prezentat probe ce au demonstrat în primă instanță că doi dintre inculpați, prin intermediul unor complici, pe teritoriul r-lui Anenii Noi, cât și al altor localități, (la data reținerii s-a ridicat o hârtie A4 unde era indicat un itinerar cu 12 localități din țară) plasau în ascunzișuri deghizate, substanțe narcotice, care ulterior erau ridicate de persoanele care procurau aceste droguri, fiind achitate on-line.

Inclusiv la momentul reținerii, din rucsacul unuia din ei, au fost ridicate aproximativ 500 pachețele de PVP ( de la 0,2 gr până la 1,0 gr fiecare).

În momentul reținerii, unul din inculpați a încercat să corupă angajații de poliție cu suma de 85 000 lei, pentru a nu fi reținut în cauza penală, acesta fiind condamnat de instanță și pentru fapta de corupere activă.

Suma de 85000 lei, care a constituit mita pe care inculpatul a propus-o colaboratorului de poliție, cât și aproape 200 000 de lei, resurse financiare provenite din activitate infracțională, au fost supuse confiscării.

2. La fel, potrivit probatoriului administrat de procurorii de la Chișinău, ceilalți cinci inculpați au acționat împreună cu alte persoane în curs de identificare, fiind implicați în procurarea, păstrarea și distribuirea ilegală de substanțe narcotice pe teritoriul municipiului Chișinău.

În urma investigațiilor și perchezițiilor, au fost ridicate mai mult de jumătate de kilogram de PVP, și alte substanțe (heroină, MDMA, marijuana) în cantități deosebit de mari.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție, informează procuratura.md