Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a nimicit 3,4 tone de ardei de import

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) comunică cu privire la reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de 3400 kg de ardei proaspăt, de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Decizia a fost luată de către operator, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide Clorpirifos și Dinotefuran.

Probele au fost prelevate urmare a implementării Ordinului directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 18 din 14 ianuarie 2025, cu privire la executarea Programului național de monitorizare a conținutului de nitrați și a reziduurilor de pesticide.

Întreaga cantitate de ardei a fost sigilată și ulterior nimicită sub supravegherea strictă a inspectorilor Agenției.

Nici un kilogram din lotul contaminat nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatorul final.

Important!!!

Produsele alimentare de import trebuie să corespundă legislației din domeniul alimentar, aplicabile în Republica Moldova;

Recomandăm tuturor importatorilor să se asigure ca produsele ce urmează a fi importate vor corespunde legislației din domeniul alimentar.

ANSA își menține poziția fermă de a proteja consumatorii. Va fi aplicată toleranță zero la orice abatere de la lege. Toate produsele alimentare depistate neconforme legislației, vor fi imediat reținute și supuse utilizării condiționate sau nimicirii.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor solicită tuturor operatorilor economici să dea dovadă de maximă responsabilitate și să respecte cu strictețe legislația în vigoare.