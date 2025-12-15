Două locuri I, două locuri III și patru mențiuni au obținut tinerii fizicieni soroceni, în cadrul concursului republican „Galileo”

 Instituția Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus” și Liceul Teoretic „Orizont” din capitală au organizat a XIV-a ediție a Concursului Republican de Fizică Teoretică și Experimentală „Galileo”, la care au participat și un grup de tineri fizicieni soroceni.
  Rezultatele obținute de discipolii profesorului Victor CIUVAGA le putem considera remarcabile… Astfel, Mihai ARHIP, elev în clasa a VI-f la LT „Constantin Stere” și Damian SLUTU, elev în clasa a IX la Liceul Teoretic „Ion Creangă” au ocupat locul I, Nichita TARNARUȚCHI, elev în clasa VI-f la Liceul Teoretic „Constantin Stere” și Serafim LUPAȘCU, elev în clasa a X-a La Liceul Teoretic „Petru Rareș” au ocupat locul III, iar Ilaria PLOP, elevă în clasa VI-f la Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Daria REVENCO, elevă în clasa a VI-f la Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Roxana LUPU, elevă în clasa X-f la Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Oscar LOZAN, elev în clasa X-a la Liceul Teoretic „Patru Rareș” și Ianita CHIRIȚA, elevă în clasa a X-f, la Liceul Teoretic „Constantin Stere”.
   Bravos! Felicitări!

