SALTO: Consultanță în afaceri care transformă provocările în oportunități de creștere

În fiecare zi, antreprenorii din regiunile Moldovei se confruntă cu provocări tot mai complexe: costuri energetice în creștere, gestionare financiară dificilă, presiunea piețelor competitive, nevoia accelerată de transformare digitală și accesul limitat la clienți noi. Fiecare dintre aceste obstacole poate frâna dezvoltarea unei afaceri – sau, dimpotrivă, poate deveni un punct de pornire pentru creștere sustenabilă, atunci când este abordat cu expertiză și îndrumare profesionistă.

Programul SALTO răspunde acestor nevoi prin servicii de consultanță profesională, personalizată și adaptată contextului real al IMM-urilor din regiuni. Programul se focusează pe expertiză practică și îndrumare individuală din partea consultanților locali care înțeleg specificul pieței moldovenești și provocările unice ale antreprenorilor din regiuni.

Programul este implementat de CEFE International și Technovator, cu sprijinul inițiativei EU4Moldova: Local Communities, finanțată de Uniunea Europeană și Guvernele Germaniei, Austriei și Poloniei, și implementată de GIZ Moldova, ADA și SFPL în Moldova.

În ce constă unicitatea și eficiența serviciilor de consultanță SALTO?

Ceea ce face programul SALTO cu adevărat unic nu este doar formatul său personalizat de consultanță, ci și calificarea excepțională a consultanților implicați. Consultanții locali au fost instruiți de experți internaționali prin metodologia SME Loop – o abordare structurată și validată la nivel global pentru consultanța în afaceri. Acest transfer intensiv de cunoștințe garantează că antreprenorii din regiuni beneficiază nu doar de expertiză locală, profund ancorată în realitățile pieței moldovenești, ci și de acces la metodologii profesionale testate în contexte internaționale diverse.

SALTO îmbină instruirea interactivă cu sesiuni individualizate de consultanță, dedicate fiecărui antreprenor pentru a transforma conceptele în strategii viabile. Consultanții locali contribuie cu o înțelegere profundă a mediului de afaceri moldovenesc și cu soluții bazate pe experiență practică reală – nu simple rețete teoretice.

În perioada septembrie–octombrie 2025, în cadrul programului SALTO au avut loc cinci sesiuni intensive de instruire. Peste 50 de antreprenori din Edineț, Comrat, Strășeni, Leova și Soroca au beneficiat de servicii personalizate de consultanță în afaceri, adaptate nevoilor specifice ale companiilor lor.

Cele cinci direcții SALTO care accelerează dezvoltarea afacerilor din regiuni

SALTO structurează intervențiile de consultanță în cinci direcții esențiale: eficiență energetică, management financiar, antreprenoriat agil, acces la piețe și transformare digitală. Fiecare direcție răspunde unor provocări reale cu care antreprenorii din regiuni se confruntă zi de zi.

Eficiență energetică – transformarea costurilor în economii strategice

Marta Panco, consultant senior la compania Azaka, abordează eficiența energetică ca strategie de competitivitate pe termen lung. În cadrul consultanței SALTO, ea lucrează individual cu antreprenorii pentru a identifica exact unde resursele se pierd prin consum ineficient.

Consultanța include analiza consumului actual, implementarea soluțiilor imediate care generează economii rapide, pregătirea pentru accesarea finanțărilor verzi și dezvoltarea unei culturi organizaționale de eficiență. Rezultatul: afaceri cu costuri reduse, pregătite pentru standardele europene și eligibile pentru finanțări dedicate tranziției verzi.

Management financiar – de la intuiție la decizii informate

„Antreprenorii conduc adesea afaceri profitabile, dar nu au instrumentele pentru a înțelege exact unde se află financiar și cum pot planifica sustenabil” explică Anatolie Palade, consultant în management financiar la AO Centrul de Consultanță în Afaceri.

Consultanța acoperă aspecte fundamentale: control asupra finanțelor indiferent de nivelul de cunoștințe contabile, gestionarea fluxului de numerar pentru evitarea blocajelor, stabilirea prețurilor care generează profit, elaborarea planurilor de finanțare și pregătirea pentru negocieri cu instituții financiare, identificarea pragului de rentabilitate. „În SALTO oferim nu doar cunoștințe, ci instrumente practice de management financiar pe care antreprenorii le implementează imediat” subliniază consultantul.

Antreprenoriat agil – când flexibilitatea devine strategie

Angela Căpățîna de la PEO Services aduce în consultanța SALTO o perspectivă pragmatică asupra agilității în afaceri. Piața evoluează rapid, preferințele consumatorilor se modifică, concurența inovează constant. În acest context dinamic, rigiditatea devine risc.

Consultanța în antreprenoriat agil înseamnă flexibilitate strategică – capacitatea de a răspunde inteligent la oportunități și provocări. Antreprenorii lucrează la clarificarea rolului lor și dezvoltarea încrederii în management, optimizarea comunicării cu partenerii și echipele, planificare adaptivă și dezvoltarea capacității de reziliență organizațională.

„Antreprenorii învață să-și vadă afacerea nu doar prin prisma realizărilor de astăzi, ci prin potențialul de evoluție de mâine. În SALTO lucrăm cu antreprenori care își reconfigurează complet abordarea – devin mai agili și mai strategici” explică Angela Căpățîna.

Acces la piețe și dezvoltare comercială – de la produs la venituri

Tot Angela Căpățîna facilitează consultanța în acces la piețe. Provocarea: calitatea produsului nu garantează succesul comercial. Cum ajunge oferta ta la clienții potriviți, în modul potrivit, la momentul potrivit?

Consultanța include definirea propunerii unice de valoare, construirea canalelor de vânzare integrate – offline și online, implementarea sistemelor de gestionare a relațiilor cu clienții și identificarea oportunităților de extindere pe piețe noi, inclusiv pregătirea pentru export.

Transformare digitală – de la scepticism la avantaj competitiv

Vadim Ciobanu, specialist în soluții digitale la YardStudio, demontează percepția că digitalizarea este accesibilă doar companiilor mari. Abordarea sa practică demonstrează că tehnologia devine aliată când este aleasă strategic.

Consultanța începe cu diagnoza: ce instrumente digitale sunt relevante pentru afacerea ta? Continuă cu implementarea concretă: minimum două soluții adaptate – sisteme de gestionare a clienților, automatizarea proceselor, optimizarea prezenței online. Include și explorarea inteligenței artificiale ca instrument pentru automatizarea sarcinilor administrative. Transformarea digitală în viziunea SALTO înseamnă pași incrementali care aduc eficiență îmbunătățită, costuri reduse și acces la noi oportunități.

Cum pot antreprenorii beneficia de serviciile de consultanță în continuare?

Pentru a solicita consultanță, contactați direct expertul din domeniul care vă interesează, descrieți provocarea cu care se confruntă afacerea dumneavoastră și discutați condițiile de colaborare. Consultanții vor evalua nevoile specifice și vor propune soluții personalizate.

Eficiență energetică – Marta Panco, marta.panco@gmail.com

Management financiar – Anatolie Palade, anatolie.palade@gmail.com

Antreprenoriat agil și Acces la piețe – Angela Căpățîna, angela.capatina@gmail.com

Transformare digitală – Vadim Ciobanu, cvadim88@gmail.com

SALTO va continua să construiască comunități active de antreprenori și rețele de consultanți disponibili pentru sprijin continuu – o infrastructură de suport valoroasă pe termen lung. Consultanța în afaceri, aplicată strategic și personalizat, va transforma modul în care antreprenorii percep provocările și construiesc traiectorii de dezvoltare sustenabilă.