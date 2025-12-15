Preotul martir Porfirie Șoimu, comemorat la Parcani: a fost condamnat la moarte de sovietici

Memoria preotului martir Porfirie Șoimu, slujitor al Bisericii din satul Parcani în perioada interbelică și victimă a represiunilor sovietice, a fost cinstită duminică, 14 decembrie 2025, printr-o slujbă de pomenire și sfințirea unei plăci comemorative în incinta bisericii „Minunea Sfântului Arhanghel Mihail” din raionul Soroca.

Evenimentul a avut loc în biserica din Parcani, unde părintele Porfirie Șoimu a slujit între anii 1932 și 1941. Destinul său a fost curmat tragic în timpul represiunilor staliniste, fiind deportat în regiunea Sverdlovsk și condamnat la moarte prin împușcare la 8 august 1942. În cadrul ceremoniei religioase, a fost sfințită placa comemorativă amplasată în pridvorul bisericii, ca semn de aducere-aminte și recunoștință față de slujitorul care și-a dedicat viața credinței și Bisericii.

La slujba de pomenire condusă de Înaltpreasfințitul arhiepiscop Ioan de Soroca și Drochia au participat protoiereul Nicolae Craveț, secretarul Eparhiei de Soroca și Drochia, protoiereul Alexandru Iliescu, chelarul Catedralei Episcopale „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Soroca, protoiereul Vitalie Dorogan, parohul bisericii din Parcani, primarul comunei Parcani, Victoria Prisacari, precum și Elena Șoimu-Postolachi, fiica în vârstă de 95 de ani a preotului martir, alături de nepoții acestuia și numeroși credincioși din parohia locală.

Cei prezenți au evocat viața, slujirea și martiriul părintelui Porfirie Șoimu, subliniind suferința îndurată în urma deportării și fidelitatea sa față de credință în condiții de persecuție extremă. Momentul comemorativ a pus în lumină nu doar drama personală a unui slujitor al altarului, ci și realitatea istorică a represiunilor care au lovit Biserica și comunitățile locale în anii celui de-Al Doilea Război Mondial.

Sfințirea plăcii comemorative de la Parcani reprezintă un gest de recuperare a memoriei istorice și de cinstire a celor care au suferit pentru credință. Prin astfel de momente, comunitatea locală și Biserica readuc în conștiința publică destinele frânte ale martirilor și importanța păstrării adevărului istoric pentru generațiile viitoare.