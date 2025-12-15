Averi de peste 1,5 mln de lei a doi demnitari, spre confiscare

Doi demnitari riscă să-și piardă averi în valoare totală de peste 1 milion 500 de mii de lei, după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

După emiterea actului de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința a celor doi demnitari, ANI va solicita confiscarea averilor nejustificate.

ANI anunță că, pe parcursul săptămânii trecute, a mai constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința unui demnitar, unui consilier și doi conducători al organizațiilor publice. Autoritatea a emis 9 Acte de constatare.

În aceeași perioada, instituția a inițiat 4 proceduri de control pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale în privința funcționarilor publici cu statut special. La fel, au fost inițiate 2 cauze contravenționale pentru nedeclararea conflictului de interese în privința a doi conducători a organizațiilor publice și o cauză contravențională pentru nerespectarea restricției de angajare în privința unui funcționar public cu statut special.

Autoritatea a emis 16 procese-verbale contravenționale pentru nedepunerea și depunerea tardivă a declarațiilor și un proces-verbal contravențional pentru nerespectarea restricției de angajare în privința a 13 consilieri, 2 funcționari publici cu statut special, un funcționar public și un conducător al organizației publice. În total au fost aplicate amenzi în valoare totală de 55 mii 750 lei.