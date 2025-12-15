Averi de peste 1,5 mln de lei a doi demnitari, spre confiscare

Doi demnitari riscă să-și piardă averi în valoare totală de peste 1 milion 500 de mii de lei, după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

După emiterea actului de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința a celor doi demnitari, ANI va solicita confiscarea averilor nejustificate.

ANI anunță că, pe parcursul săptămânii trecute, a mai constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința unui demnitar, unui consilier și doi conducători al organizațiilor publice. Autoritatea a emis 9 Acte de constatare.

În aceeași perioada, instituția a inițiat 4 proceduri de control pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale în privința funcționarilor publici cu statut special. La fel, au fost inițiate 2 cauze contravenționale pentru nedeclararea conflictului de interese în privința a doi conducători a organizațiilor publice și o cauză contravențională pentru nerespectarea restricției de angajare în privința unui funcționar public cu statut special.

Autoritatea a emis 16 procese-verbale contravenționale pentru nedepunerea și depunerea tardivă a declarațiilor și un proces-verbal contravențional pentru nerespectarea restricției de angajare în privința a 13 consilieri, 2 funcționari publici cu statut special, un funcționar public și un conducător al organizației publice. În total au fost aplicate amenzi în valoare totală de 55 mii 750 lei.

Mihaela CIBOTARU, anticoruptie.md

