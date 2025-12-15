Patrimoniul cultural și natural din nordul Republicii Moldova, explorat într-un tur informativ la Drochia

Patrimoniul cultural și natural din zona de nord a Republicii Moldova a fost explorat de reprezentanți ai domeniului turismului, în cadrul unui tur informativ organizat în raionul Drochia. Participanții au descoperit monumente naturale, obiective istorice, muzee, lăcașuri de cult și tradiții de iarnă, într-un parcurs care a îmbinat promovarea turismului cultural-rural cu valorificarea patrimoniului local, relatează moldpres.md

Turul a debutat în localitatea Cotova, la Izvorul Mare, unul dintre cele mai puternice izvoare din zonă și un monument hidrologic protejat de stat.

„Izvorul Mare este un loc unic, unde se adună 27 de izvoare naturale. Apa vine din zece fâșii subterane și formează un bazin acvatic bine amenajat, care oferă un mediu prielnic pentru pești. În anii 2013–2014, zona a fost reamenajată și delimitată din trei părți cu gard de piatră, pentru a proteja acest monument hidrologic de importanță națională”, a declarat Petru Flocosu.



Itinerarul a continuat la Mîndîc, unde participanții au vizitat Conacul Ohanowicz și parcul dendrologic aferent, cunoscut sub denumirea de „Vila Mîndîc”, un ansamblu de patrimoniu construit la sfârșitul secolului al XIX-lea.

La Drochia, programul a inclus o oprire gastronomică la restaurantul „Hanu lu Vasile”, parte a unei rute transfrontaliere, precum și vizite la Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă și la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, remarcată prin pictura sa monumentală în stil bizantin.

Turul s-a încheiat în satul Sofia, cu participarea la Festivalul-concurs național al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „Colindăm din sat în sat”, care a reunit cete de colindători din Republica Moldova și România.

La eveniment a participat directoarea interimară IP ONT , Ana Sandra , care a subliniat importanța tradițiilor de iarnă ca resursă valoroasă pentru promovarea turismului cultural și rural al Republicii Moldova.

„Am vorbit despre importanța tradițiilor vii pentru identitatea noastră culturală și despre rolul lor esențial în dezvoltarea turismului cultural și a ofertei turistice de iarnă a Republicii Moldova. Colindul, obiceiurile și meșteșugurile populare pot deveni elemente-cheie în promovarea Moldovei ca destinație autentică în perioada sărbătorilor de iarnă”, a menționat Ana Sandra.



Turul informativ a fost organizat de Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova, cu sprijinul Ministerului Culturii, al Consiliului raional Drochia și al partenerilor locali.