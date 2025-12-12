Indignare la Dărcăuți: ce spun localnicii, preotul și primarul despre scandalul din sat? / VIDEO

Acum câteva zile scriam despre scandalul din satul Dărcăuți, raionul Soroca, după publicarea unor secvențe video pe Facebook, care în scurt timp au devenit virale pe internet, de Partidul parlamentar „Democrația Acasă”. Din video-ul filmat de deputatul Vasile Costiuc am aflat opinia câtorva săteni și a parlamentarului, ulterior i-am oferit dreptul la replică și primarului Oleg Rozimovschi.

Unii oameni din sat, ne-au spus că de fapt acest scandal este doar vârful icebergului, iar conflictul mocnește de mai demult, mai ales după ce la alegerile locale actualul primar, Oleg Rozimovschi (PAS) a câștigat din primul tur cu 79%, contra preotesei Agnessa Ungurean (PSRM), care a acumulat 20% din voturi. Ca să nu rămânem doar cu zvonurile am decis să mergem la Dărcăuți în zi de piață, ca să aflăm părerile pro și contra de la cât mai mulți săteni, de la preotul satului și primar. Deja concluziile vi le faceți voi.

Unii locuitori din Dărcăuți, inclusiv consilieri și foști consilieri, au mers ulterior la primar să discute despre această problemă. Vom reveni în zilele următoare cu secvențe video de la această întrunire.

Totodată la subiect s-a expus anterior și deputatul PAS Ion Babici, care a postat un video cu opinia sa.

