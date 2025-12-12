Casa Națională de Asigurări Sociale a alocat peste 454 milioane de lei pentru finanțarea compensațiilor la energie

Finanțarea a fost efectuată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 816/2024 privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară, precum și în baza informațiilor privind beneficiarii și sumele compensațiilor, furnizate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Compensația pentru energie este acordată sub formă de plată monetară pentru luna noiembrie 2025, pentru 605 538 beneficiari, în valoare totală de 454,4 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după procesarea plăților prin serviciul guvernamental de plăți electronice MPay.

Plățile vor fi transferate începând cu ziua de astăzi pentru beneficiarii care au indicat că vor să-i primească pe card bancar. Pentru cei care nu au indicat un cont bancar și doresc să primească compensația la poștă, vor putea să ridice plățile începând cu ziua de luni, 15 decembrie, la toate oficiile poștale din țară, cu prezentarea buletinului de identitate.