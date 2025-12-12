Un lot de 7.500 kilograme de mărar proaspăt, de import, a fost nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 7500 kg de mărar proaspăt, provenit din import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol – un risc potențial pentru sănătatea umană.

Conform rezultatelor încercărilor de laborator depășirea LMA a fost de aproape 10 ori.

Imediat după confirmarea neconformităților, inspectorii ANSA au reținut lotul suspect de mărar direct în depozitul operatorului importator. Întreaga cantitate a fost sigilată și ulterior nimicită sub supravegherea strictă a inspectorilor Agenției. Niciun kilogram din lotul contaminat nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatorul final.

Recomandăm tuturor importatorilor să se asigure ca produsele ce urmează a fi importate vor corespunde legislației din domeniul alimentar, informând producătorii din țara de origine cu privire cerințele normative aplicabile în Republica Moldova.

ANSA își menține poziția fermă de a proteja consumatorii. Va fi aplicată toleranță zero la orice abatere de la lege. Toate produsele alimentare depistate neconforme legislației vor fi imediat reținute și supuse utilizării condiționate sau nimicirii.